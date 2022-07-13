Бойцы ВСУ нанесли удар по войскам РФ на Слобожанщине: разбили склад с боеприпасами и технику

Силы обороны Украины продолжают эффективно работать над сокрушением вражеской военной техники.
Бойцы 112-й бригады Сил территориальной обороны и артиллеристы другого подразделения ВСУ разбили склад с боеприпасами и военной техники войск РФ. Ликвидированы военные оккупационных войск.
Как сообщает пресс-служба Сил территориальной обороны Украины, вражеские позиции были уничтожены на Слобожанщине. Работу провели военные 112-й бригады ТРО и артиллеристы из другого подразделения украинских войск.
Читайте такжеРоссия перебрасывает войска в Белгородскую область, но Харьков не возьмут – Арестович"На Слобожанщине было жарко! Бойцы 112 бригады Сил территориальной обороны ВСУ вместе с артиллеристами из другого подразделения Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский склад с боеприпасами, технику и российских оккупантов. Каждый день мы приближаемся к победе!" – подчеркивается в сообщении.
Ситуация в Харькове и Харьковской области
Войска России продолжают обстреливать Харьков. Вражеские военные подразделения наносят ракетные и артиллерийские удары. Страдают и гибнут мирные жители.
Оккупанты 11 июля обстреляли Харьков. Под удар попали Слободской и Основянский районы города. Известно о 31 пострадавшем. Погибли 3 человека.
Как полагают аналитики американского Института изучения войны, Москва планирует аннексировать не только захваченные районы Херсонской и Запорожской области. По их мнению, россияне могут попытаться "присоединить" и захваченные районы Харьковской области.
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