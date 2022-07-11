Трое погибших, 28 пострадавших, среди них ребенок: оккупанты ударили по Харькову из РСЗО "Смерч"

Оккупанты обстреляли Харьков из РСЗО "Смерч"/ Фото иллюстративное: УНИАН, uapress.info

Российские захватчики утром в понедельник, 11 июля, обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов у Telegram. Он призвал жителей Харькова и области сейчас не находиться без надобности на улице, ведь это очень опасно.

По состоянию на это время уже известно о 3 погибших. 28 человек в результате обстрела пострадали, среди них ребенок 16 лет.

На месте работают спасательные и экстренные службы.

В результате обстрела Харькова 3 человека погибли, 28 – пострадали/скрин

Как сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, Харьков, по предварительным данным, обстреляли из РСЗО "Смерч". По городу было выпущено 10 ракет. Под обстрелы попали жилые кварталы.

Оккупанты выпустили по городу 10 ракет с РСЗО "Смерч"/скрин

По данным горсовета, из-за обстрелов в Харькове приостановили движение:

метро по Салтовской линии,

трамвай №8,

троллейбусы №19, 20, 24, 35, 267,

автобус №52.

Состояние пострадавших

16-летняя раненая девушка находится в состоянии средней тяжести. Все 28 раненых имеют повреждения разной степени тяжести, преимущественно это взрывные травмы. Об этом рассказали в Харьковской ОВА, сообщает "Суспільне".

Ранее сообщалось, что в городе Харьков тяжелая ситуация из-за постоянных обстрелов со стороны оккупационных войск России. Продвижение войск РФ вглубь Харьковской области привело к тому, что они подтянули артиллерию и бьют по южным окраинам Харькова.

Как сообщали аналитики американского Института изучения войны (ISW), российские власти планируют частично или полностью аннексировать Харьковскую область. Они не собираются ограничиваться Донбассом и югом Украины. Оккупанты, в частности, уже придумали и обнародовали новый "герб" для региона, на котором к действующему гербу добавили двуглавого орла.

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