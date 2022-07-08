Российская 144-я дивизия готова выдвинуться на Харьков: Арестович оценил риск повторного штурма

Возможен ли повторный штурм Харькова - прогноз Арестовича / Фото УНИАН

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович оценил риски повторного штурма Харькова российсими захватчиками.

По его словам, те войска РФ, которые двигались на Харьков с севера Харьковской области, приостановились, но за их спиной на территории Белгородской области стоит российская 144-я дивизия почти в полном составе и одна из бригад флота РФ.

"Это в принципе сила, силища такая неприятная. Если она пойдет на Харьков, будет проблемно. Но я думаю, что направление все же будет не Харьковское", - сказал Арестович в эфире Фейгин Live вечером 7 июля.

Советник ОП считает, что эти российские группировки скорее всего должны будут усилить Славянское и Краматорское направления, а стоят они возле Харькова, чтобы заставить Украину не перебрасывать войска.

Читайте такжеРешающая битва за Украину состоится не на Донбассе и не в Киеве - британский экспертКак сообщал Главред, аналитики вашингтонского Института изучения войны считают, что российская армия, вероятно, готовится к одновременному наступлению на Славянск и Краматорск.

В Министерстве обороны Великобритании считают, что российская армия после захвата Лисичанска будет пытаться взять Славянск. Туда оккупанты уже перебросили основные свои силы. Битва за город может стать основной в битве за весь Донбасс.

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