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"Их всех покромсали": в РФ раскрыли детали уничтожения под Харьковом отряда спецназа ГРУ

8 июля 2022, 15:18

На подъезде к Харькову группу спецназа ГРУ РФ накрыли ВСУ. Выжившие рашисты в панике разбежались.

ВСУ, война
ВСУ уничтожили группу спецназа РФ / Facebook

В Гдове Псковской области закопали уничтоженного в ходе "спецоперации" в Украине 24-летнего российского оккупанта Степана Журавлева.

Он служил по контракту в Пскове в одном из элитных подразделений ВС России – спецназе ГРУ, пишет Severreal.

В РФ уничтоженный оккупант считался пропавшим без вести с конца февраля. Опознать его смогли после обмена телами, по ДНК.

"Журавлев служил радистом, их отправили на харьковское направление, шли колонной. И уже на подъезде к Харькову их накрыли украинцы. Соответственно, кто успел выскочить из машин, убежали в школу – близлежащее здание, какое было. Даже видео есть на ютубе, как эту школу с танка расстреливали, как они выпрыгивали из окон, это все есть на ютубе. Их там всех покромсали, прямо вот в этой школе. Кто успел выскочить из школы – того на улице покромсали, кого-то накрыли прямо в школе", - рассказал знакомый с ситуацией бывший военный РФ Иван.

Отмечается, что выживший в бою сержант контрактной службы командир разведотделения Максим Веретихин из Пскова был взят в плен и на камеру рассказал, как российские войска вошли в Украину 24 февраля.

"Было обращение, что блок НАТО расширяется, что в Украине принижают русский народ, надо помочь, освободить, там свои люди, все будет хорошо, как в Крыму", – говорит Веретихин, лежа на полу с завязанными глазами и руками. Он признается, что фашистов не увидел, что ему это все не надо. Речь заканчивается со слезами: "Они пропаганду делают. Уроды. Ненавижу их".

Уничтоженный рашист Степан Журавлев

При этом Иван добавил: "Тактика вообще не поменялась за 30 лет: как раньше тупо шли колонны, так и сейчас идут, хотя тогда не было никаких беспилотников, не было таких технологий. Они думали, что просто придут в город, дойдут до президентского дворца, окружат его, президент выйдет с поднятыми руками и скажет: "Все, ребята, берите меня, я сдался". Так не вышло. Враг пришел на родную землю – на украинскую. Что украинцы должны были сделать, поднять ручки, и все? Так же и мы должны были в 41-м сделать? Нет, конечно. Они защищают свою землю".

Читайте также"Покрошили" спецназ ГРУ: появились детали спецоперации ВСУ в Харькове

Ранее сообщалось, что в ходе боевых действий с Вооруженными силами Украины был ликвидирован командир полка ВДВ из Костромы полковник Сергей Сухарев.

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