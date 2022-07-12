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Россия может попытаться аннексировать захваченную часть Харьковской области – ISW

12 июля 2022, 10:13

Москва продолжает создавать условия для реализации планов по аннексии не только Донбасса, но и других регионов Украины, полагают американские эксперты.

российские военные, харьковская область
Россия может попытаться "присоединить" районы Харьковщины, которые захватили оккупационные войска - Институт изучения войны / Коллаж Reuters, zagorodna.com

Подписание президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным указа, направленного на, дескать, облегчение процедуры получения украинцами российского гражданства, может указывать на стремление Москвы аннексировать и оккупированные районы Харьковской области. Об этом заявили эксперты американского Института изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что Кремль делает шаги в направлении аннексии захваченных украинских территорий. На это указывает указ Путина об упрощении получения украинцами российского гражданства.

Эксперты отмечают, что, таким образом, Москва не только "упрощает" выдачу паспортов в захваченных Херсонской областях и части Запорожчины, но и сигнализирует о готовности "присоединить" другие территории, такие как захваченные районы Харьковской области.

"Кремль продолжает создавать условия для аннексии украинских территорий вне Донбасса. Президент России Владимир Путин подписал указ, облегчающий для всех украинцев приобретение российского гражданства. Закон ранее упростил предоставление паспортов в "ДНР" и "ЛНР", Херсонской и Запорожской областях, и может свидетельствовать о стремлении Кремля аннексировать другие оккупированные территории, например, Харьковскую область", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Ситуация в Харькове и Харьковской области

Войска РФ продолжают обстрелы Харькова и области. Оккупационные подразделения наносят ракетные и артиллерийские удары. Страдают и гибнут мирные жители Харьковщины.

11 июля российская армия снова обстреляла Харьков. Под ударом оказались Слободской и Основянский районы города. Известно о 31 пострадавшем. 3 человека погибли.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 12 июля сообщил, что российские оккупанты обстреляли Шевченковский район Харькова, Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы области. Есть погибшие.

Чиновник подчеркнул, что войска России осуществляют попытки проведения наступательных действий в Харьковской области.

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