Бунт в "ЛНР": луганские боевики отказываются воевать за "ДНР"

Боевики "ЛНР" отказываются воевать в Донецкой области / joinfo.ua

В "ЛНР" боевики отказываются воевать на территории Донецкой области. Они считают, что их воинский долг уже выполнен, поэтому не хотят воевать за так называемую "ДНР".

Как сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram, боевики ОРДО также устроили бунт и отказались воевать за "ЛНР".

Еще одна причина бунта боевиков - значительные потери. "Добровольцы" с оккупированных территорий Донбасса убедились, что Россия использует их как "пушечное мясо". Их отправляют на передовую для раскрытия украинских позиций. За ними идут штурмовики российской армии.

При этом за смерть мобилизованного в ОРДЛО выплачивают значительно меньшие компенсации, чем за гибель российского солдата.

"Поэтому попытки РФ компенсировать потери путем "тихой мобилизации" в ОРДЛО получат все более решительное сопротивление", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что раненым боевкам-"ЛНРовцам" русские придумывают болезни, чтобы не выплачивать компенсации. Самые популярные диагнозы - остеохондроз и язва.

"На оккупированных РФ территориях украинского Донбасса, мужчин призывного возраста хватают прямо на улицах и тащат в военкоматы, чтоб использовать их как пушечное мясо при будущих возможных боевых действиях. Некоторые, ходят по улице переодевшись в женское платье. Это не шутка и не преувеличение - это реальность!", - до того писал в Facebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Смотрите онлайн новости Донбасса

Другие новости: