"Путин должен знать, чего мы требуем": Шольц объяснил, почему ведет переговоры с президентом РФ

Шольц признался, что ведет переговоры с Путиным и объяснил, зачем это делает / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что продолжает разговаривать с президентом России Владимиром Путиным. Он объяснил это тем, что прямые переговоры очень важны, особенно во время кризиса, "как бы трудно это ни было".

В интервью DN, Шольц заявил, что не видит в обозримом будущем нормализации отношений с РФ. Политик подчеркнул, что Российская Федерация ведет войну против Украины, принося огромные страдания и разрушения.

"И пока она не прекратит ее, не выведет свои войска с Украины и не заключит мир на разумных условиях, я не вижу возможности даже начать думать о нормализации", – сказал канцлер ФРГ.

Комментируя переговоры с Путиным, Шольц заявил, что хочет, чтобы сообщения дошли до российского лидера напрямую и чтобы РФ взяла на себя ответственность.

"Мое четкое послание ему заключается в том, что его стратегия в отношении Украины не сработает. Конечно, это не означает, что Россия время от времени меняет курс. Но Путин должен знать, чего мы от него требуем. Вот почему я считаю, что такие разговоры важны, в том числе и в будущем", – сказал Шольц.

Как сообщал Главред, председатель немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц обвинил правительство Шольца в том, что чиновники затягивают войну своими нерешительными действиями в поставках тяжелого вооружения. Он убежден, что Германия могла бы сделать больше.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности поставлять Украине современную боевую технику и назвал войну России против нашего государства самым большим вызовом из всех, которые волнуют немецкое правительство.

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