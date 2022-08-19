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Газпром в конце августа остановит Северный поток: цена на газ в Европе взлетела выше 2,7$ тысяч

19 августа 2022, 21:39

Цена на газ на бирже в странах ЕС впервые с марта резко возросла.

Северный поток Евросоюз
Газпром после ремонта собирается поставлять по СП-2 до 33 млн кубометров газа в Европу за сутки / Коллаж Reuters

Российский газовый монополист Газпром на период с 31 августа до 1 сентября приостановит поставки топлива в Европу по трубопроводу Северный поток-1. Дескать, будут проводиться технические работы. На фоне заявления компании цена на газ на биржах в европейских странах превысила показатель в 2700 долларов за тысячу кубометров.

Как сообщает пресс-служба Газпрома, компания собирается приостановить единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на трое суток, чтобы провести технические и планово-предупредительные работы. В работе будут задействованы специалисты Siemens.

Указывается, что после того, как все вопросы с техническими неисправностями будут решены, транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 миллионов кубометров в сутки.

Согласно данным биржи ICE Futures, после заявления корпорации Газпром на биржах Европы спотовая цена на газ взлетела до показателя выше 2700 долларов за тысячу кубометров топлива. Стоимость газа выросла впервые с марта. Специалисты наблюдают тенденцию повышения котировок более чем на 7%.

Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщало, что правительство ФРГ рассматривает возможность национализации участка магистрали Северный поток-2, которая идет по территории Германии. Берлин планирует в перспективе прокачивать через эти трубы сжиженный природный газ.

Напомним, вице-спикер Бундестага Вольфганг Кубики предложил ввести в эксплуатацию газопровод Северный поток-2, запуск которого заморозили из-за полномасштабного нападения России на Украину. В ответ его заявление жестко раскритиковал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который предупредил Берлин о пагубных последствиях в результате зависимости от российского газа.

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