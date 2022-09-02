Россия полностью остановила работу Северного потока - Газпром

Газпром останавливает Северный поток / Коллаж Reuters, pixaby

Россия полностью остановила работу газопровода Северный поток якобы из-за утечки масла и необходимости ремонта.

"При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА №24) КС "Портовая", выполняемых совместно с представителями компании Siemens, обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления", - сказано в сообщении Газпрома.

Компания также отмечает, что было обнаружено масло на кабельном разъемном соединении присоединительной плиты BPE2, которая входит в состав двигателя.

Масло также обнаружили в районе кабельной линии во внешнем клеммном шкафу системы автоматического управления ГПА снаружи шумо-теплоизолирующего кожуха.

Акт обнаружения утечки масла подписали также представители компании Siemens.

"Получено предостережение Ростехнадзора России о том, что обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя. В связи с чем необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями", - сообщают в "Газпроме".

Также отмечается, что подобные утечки масла ранее были обнаружены на ГПА с двигателями №075, №076, №120, которые прошли заводской капитальный ремонт и находятся сейчас в состоянии вынужденного простоя.

Указано, что в соответствии с информацией компании Siemens, полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.

Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№24) и необходимости их устранения было направлено президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху.

"До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен", - добавляют в компании.

Что известно о судьбе "Северного потока-2"

За несколько дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что процесс сертификации "Северного потока-2" полностью блокируется на фоне ситуации с признанием Россией "ЛДНР" на оккупированном Донбассе. А без сертификата газопровод не может заработать.

Немецкое издание Der Spiegel сообщало, что правительство ФРГ рассматривает возможность национализации участка магистрали Северный поток-2, который идет по территории Германии. Берлин планирует в перспективе прокачивать этими трубами сжиженный природный газ.

Вице-спикер Бундестага Вольфганг Кубик предложил ввести в эксплуатацию газопровод Северный поток-2, запуск которого заморозили из-за полномасштабного нападения России на Украину. В ответ на его заявление жестко выразился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он предупредил Берлин о пагубных последствиях в результате зависимости от российского газа.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала газопровод "куском металла на дне моря".

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