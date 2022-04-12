"Насилуй и мне не говори": жена российского оккупанта призвала мужа издеваться над украинками

В Украине зафиксированы десятки случаев изнасилований, совершенных военными РФ / Фото УНИАН

Жены российских оккупантов призывают своих мужей насиловать украинских женщин. Об этом свидетельствует телефонный разговор, который перехватила Служба безопасности Украины.

Во время разговора россиянка прямым текстом говорит своему мужчине, который участвует в захватнической войне против Украины, осуществлять сексуальное насилие в отношении украинок.

"Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничего не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там", – говорит женщина своему мужу-захватчику.

Этот шокирующий перехват СБУ отражает моральные ценности не только оккупантов, но и их близких и родных, 80% которых сейчас поддерживают войну в Украине, отметили в ведомстве.

Как сообщал Главред, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что изнасилование стало еще одним оружием путинской армии против мирного населения на временно оккупированных территориях. По ее словам, с каждым днем ​​войны в Украине фиксируется все больше случаев сексуального насилия со стороны захватчиков.

В частности, в одном из сел на ингулецком направлении на Херсонщине оккупанты изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и 78-летнюю пенсионерку.

В Киевской области в селе Иванков российские оккупанты изнасиловали сестер-подростков в возрасте 15 и 16 лет. После этого девушки в поселке снова стали стричься, "чтобы быть менее привлекательными", потому что кремлевские войска вытаскивали женщин за волосы из подвалов для издевательств над ними.

В Херсоне российские оккупанты в течение 12 часов насиловали мать четверых детей. На женщину в разговоре с путинскими солдатами в магазине показал местный житель, сказав, что "она - бандеровка".

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