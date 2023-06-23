"Мирный план" Китая подыгрывает РФ: эксперт объяснил, в чем опасность

"Мирные инициативы" Китая направлены на то, чтобы война прекратилась на условиях РФ, уверен Александр Хара.

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Александр Хара предупредил об опасности "мирного плана" Китая / ua.depositphotos.com, УНИАН

Так называемый "мирный план" Китая по урегулированию в Украине ориентируется на российскую повестку, заявил эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара.

"Для китайцев важно, чтобы Российская Федерация не проиграла эту войну. Это чрезвычайно важно, поскольку РФ отвлекает ресурсы европейцев, прежде всего американцев, от сдерживания самого Китая", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт уверен, что Китай поддерживает Российскую Федерацию и их "мирные инициативы" направлены на то, чтобы обеспечить такое положение, чтобы война прекратилась на условиях РФ.

"Они говорят о суверенитете и территориальной целостности, но очень абстрактно. Они ни разу не сказали, что Россия должна убраться со всей международно признанной территории Украины, включая АР Крым и Севастополь", — отметил он.

По словам собеседника, предложения Китая в нынешнем виде не смогут принести мир и его мирные инициативы не являются такими, которые могут принести справедливый и длительный мир в Украину.

"Собственно, поэтому я абсолютно поддерживаю формулировку, которая была озвучена президентом Украины и по отношению к китайским инициативам, и по отношению к инициативе семерых лидеров африканских стран, о том, что есть украинский мирный план, основанный на нормах и принципах международного права и надо его соблюдать", — напомнил он.

Эксперт считает, что в случае позитивного окончания контрнаступательных действий Украины, роль Китая надо сводить к минимуму.

"И второй момент – Китай хотел бы присоединиться к послевоенному восстановлению Украины и инвестированию в Украину. Нам, конечно, нужна и гуманитарная помощь, и инвестиции, но не в таких объемах и не таким способом, как это делается в Африке, когда страны на десятки лет должны свои ресурсы", — добавил Хара.

Кто такой Александр Хара Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

Напомним, ранее Владимир Зеленский сделал заявление, в рамках которого рассказал о деталях своего телефонного разговора с главой КНР Си Цзиньпином.

По словам гаранта, председатель Китая Цзиньпин заверил, что Пекин не поставляет оружие России. При этом китайский лидер заявил об уважении территориальной целостности и суверенитета Украины.

В рамках договоренностей Зеленского и Цзиньпина в Украину приезжал спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй. В частности, 16-17 мая Хуэй был в Киеве. По итогам его визита в Офисе президента сообщили, что Украина настаивает на подключении Китая к формуле мира Киева и ознакомили китайского посланника с содержанием документа.

Далее Хуэй направился с визитами в другие страны – Францию, Германию и Россию. Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на своих собеседников сообщило, что китайский дипломат обсуждал в Европе так называемый "мир в обмен на согласие Украины оставить оккупированные территории под контролем России". Позже Хуэй заявил, что информация не соответствует действительности.

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