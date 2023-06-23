Затишье перед новой войной: Китай готовится возвращать Тайвань в 2027 году - Хара

Китай прикрылся ширмой миротворца, но гегемония США не дает ему покоя, считает дипломат.

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Си Цзиньпин дал команду возвращать Тайвань в 2027 году - Александр Хара / Главред

На этой неделе состоялся первый визит в Китай Госсекретаря США Энтони Блинкена после переизбрания китайского лидера Си Цзиньпина на новый срок. Стороны под камеры обменялись любезностями, но, вероятно, эта встреча не стала прорывным моментом в отношениях двух стран.

В интервью Главреду эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара рассказал, удалось ли США усмирить Китай, для чего обе страны могут использовать затишье в двусторонних отношениях, что означают заявления Блинкена о Тайване и как отношения США и Китая отразятся на сроках войны в Украине.

Не могли бы вы объяснить, для чего Штатам был необходим этот визит и удалось ли, судя по тем заявлениям, которые звучали после, достичь целей, которые они ставили перед собой?

Прежде всего следует сказать, что отношения между США и Китаем в 21 веке, фактически, будут формировать главные параметры международной системы не только торговли, но и безопасности. Конечно, те противоречия, которые у них накопились, могут перерасти в столкновения, в том числе с использованием оружия. Этого мир точно не хочет, да и стороны показывают, что они тоже против.

В первую очередь, это были экономические проблемы, но в последние годы Китай увеличил наращивание своей военной мощи, включая ядерную. В частности, у Китай в настоящее время есть до 340 ядерных зарядов, что примерно на 100 зарядов больше, чем два года назад. К тому же мы видим более агрессивное поведение Китая в Южно-Китайском море по отношению к Тайваню. Собственно, после того, как Си Цзиньпин, фактически, изменил Конституцию и записал себя туда как пожизненного руководителя Китая, он дал задание национально-освободительной армии Китая быть готовой в 2027 году силой вернуть мятежную провинцию Тайвань в "родную гавань".

Другая история связана с тем, что в США посмотрели на степень агрессивности риторики, а также на наличие экономических проблем, которые совсем не решаются. Прежде всего это торговый дисбаланс – еще Трамп начал неуклюже накладывать разнообразные ограничения на китайскую экономику, что привело к ухудшению двусторонних отношений США и Китая. Также тогда пытались подписать новое торговое соглашение, которое бы позволило американцам зарабатывать больше и избежать отрицательного сальдо. Потом был ковид, и мир увидел, насколько меры, которые принимало китайское правительство, ударили по глобальной экономике и насколько передовые в техническом плане страны зависимы от цепочек поставок.

Поэтому мы сейчас видим, как США и Европа пытаются уменьшить свою зависимость от Китая (не в плане технологий, а именно в плане производства), получить доступ к редкоземельным металлам и материалам в других странах, где Китай в течение последнего десятилетия усиливает контроль. Ну и, конечно, мы видим новую стратегию сдерживания Китая, которая разворачивается в Индо-Тихоокеанском регионе – в частности, недавно было подписано соглашение с Папуа-Новой Гвинеей о предоставлении доступа американским военным к портам, аэродромам и другой инфраструктуре. Фактически Филиппины дали разрешение на использование собственной территории, что свидетельствует об усилении присутствия США в регионе и его размывании, ведь оно не сконцентрировано в одном месте.

Американцы на примере войны России и Украины увидели, что имея ракетные системы (а китайцы немало инвестировали в производство ракет средней и малой дальности, потому что на них не распространялось соглашение, которое ранее сдерживало США и СССР, а затем и РФ) конфликт возможен, поэтому Штаты должны быть к этому готовы. Поэтому они должны создать партнерства, увеличить инфраструктуру в регионе и сделать ее более диверсифицированной, чтобы ее нельзя было уничтожить одним ударом по Окинаве, где размещены наиболее мощные силы в регионе, которые будут задействованы в случае нападения на Тайвань. И, конечно же, проект нового оборонного бюджета, который в настоящее время рассматривается Конгрессом США, предполагает увеличение расходов на военно-морские силы и другие средства, необходимые для сдерживания Китая.

Смотрите видео интервью Александра Хары Главреду:

То есть все эти проблемы накапливались. Кроме того, были скандалы с арестами американских граждан в Китае, со шпионским воздушным шаром (хотя на самом деле их было несколько). Также недавно выяснилось, что Китай с 2019 года имеет определенную инфраструктуру на территории Кубы, которая прослушивает и ведет шпионскую деятельность. Были и скандалы с присутствием полиции Китая на территории США, которая негласно выполняла репрессивные функции в отношении китайских граждан и китайцев, эмигрировавших из Китая. Есть и ряд проблем с правами человека, о которых постоянно говорят европейцы и американцы – это и уйгуры, Гонконг и другие вещи.

С китайской стороны есть претензии относительно визита Нэнси Пелоси на Тайвань, который считают сигналом изменения стратегии США, которые якобы сделали ставку на независимость Китая. Все эти проблемы не могли быть не обсуждены, поэтому китайцы решили разрешить такой визит, а не приглашать Блинкена из-за каких-то идеалистических намерений. Они хотели стабилизировать эти отношения и сыграть на этом, чтобы развивать свои отношения с европейцами и пытаться сделать европейскую политику более мягкой (или вообще другой), чтобы этим разъединить двух главных союзников – ЕС и США.

Поэтому и возникла потребность в этом визите, который фактически стоит считать управлением пике в двусторонних отношениях. Им удалось частично стабилизировать это падение. Обе стороны сказали, что им нужен диалог. Китайцы, как это традиционно бывает, обвинили в ухудшении исключительно одну сторону – мол, американцам нужно отбросить сравнение с западной историей о гегемонии, потому что Китай якобы не предпочитает стать гегемоном. Также они против отрезания экономики, цепочек поставок, а также подчеркивают, что их путь является уникальным, и Западу не надо читать им лекции о демократии.

В Китае, я бы сказал, есть местная форма демократии, которая тысячу лет была присуща этой стране, поэтому не надо вмешиваться во внутренние дела. И, конечно, в отношении Тайваня США должны четко заявить о том, что их позиция не изменилась, и они не поддерживают независимости острова. Собственно, это Блинкен и сделал. Кстати, согласно опросам еще месяц назад примерно 12 процентов тайваньцев хотели стать частью Китая, треть говорила, что этот статус-кво не должен меняться в долгосрочной перспективе и еще треть считала, что в ближайшее время это вообще не следует рассматривать. То есть в принципе тайваньцы согласились, что им не нужно признавать независимость немедленно, но не хотят от нее избавляться, потому что фактически она у них есть. Поэтому политика, которую проводили США на протяжении 50 лет вполне их устраивает, поскольку США торгуют с ними и помогают усилить их обороноспособность, особенно после того, как Путин решил открыто напасть на Украину. Поэтому они не хотят конфликта, но и не хотят становиться коммунистическим Китаем, ведь тогда потеряют остатки свобод, которые им предлагает Китай – на примере Гонконга мы видели, что эта территория не является свободной, там нет ничего демократического.

Насчет Тайваня хотела отдельно спросить. От Блинкена было заявление, о котором вы упомянули. Он сказал: "Мы не поддерживаем независимость, но мы поможем Тайваню защищаться". Что это значит на практике –можно ли будет говорить о снижении напряжения в Тихоокеанском регионе после подобных заявлений?

Вряд ли, поскольку в теории международных отношений есть понятие "дилемма безопасности", когда одна сторона начинает вооружаться, а другая воспринимает это как угрозу своим интересам. Таким образом возрастает напряжение, а затем, в случае инцидента, что-то может произойти. Кстати, то, чего не смог достичь Блинкен во время визита, так это договоренности о восстановлении коммуникаций между военными. За последние несколько недель мы видели угрожающие вещи, в том числе как китайский военный корабль довольно опасно маневрировал перед американским. Если бы произошло столкновение, это можно было бы интерпретировать как нападение, и тогда была бы запущена цепь эскалации, которая никому не нужна, поскольку США и Китай являются ядерными силами.

Относительно Тайваня ситуация довольно проста – американцы сохраняют стратегическую неопределенность. То есть они не говорят, будут ли они защищать остров силой собственного оружия. Хочу напомнить, что в прошлом году Джозеф Байден обмолвился о том, что американцы будут защищать, а затем Белый дом откатил назад это заявление. Но поскольку они поддерживают статус-кво и неприменение сил, они помогают Тайваню вооружением, чтобы тот был способен защищать себя в случае конфликта. И здесь это очень похоже на то, как американцы обращаются с Украиной – они говорят о нападении РФ на Украину, Украина имеет право на самозащиту согласно 51 статье Устава ООН, поэтому американцы и их союзники помогают Украине, но они не являются частью этого конфликта и не собираются воевать на стороне Украины.

Кто такой Александр Хара Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

Также вы упоминали о том, что озвучивалась возможность диалога между Китаем и США. Речь идет о каких-то двусторонних уступках стран в таком случае?

Нет, пока об этом речь не идет. Во-первых, китайцы захотели этого диалога, чтобы немного стабилизировать отношения. Здесь есть несколько моментов. Был ковид, а потом это ухудшение отношений с США, которое негативно влияет на китайскую экономику. Китайские провинции и города имеют огромные долги, которые они не могут выплатить. И есть проблема, ведь хоть у китайцев есть свободные деньги, но это не общие деньги, которые можно везде использовать. Конечно, для того, чтобы удержать власть Компартии, нужно поддерживать стабильность и социальное согласие. А во время ковида мы видели, как даже в таком тоталитарном государстве, как Китай, люди выходили с протестами, потому что им не нравилась система ограничений, которая была введена. Собственно, Китаю нужны деньги, инвестиции и чтобы американские компании не выходили с его рынка.

Для этого такой примирительный тон Пекин и выбрал. Если бы Китай отказался и блокировал такие переговоры до последнего, это было бы сигналом европейцам о том, что они не являются конструктивными и не хотят решать проблемы силой дипломатии. Поэтому европейцы могли занимать более жесткую позицию, особенно в отношении технологических вещей, причем как в отношении доступа китайцев к технологиям, так и в отношении продвижения китайских технологий на европейских рынках. Прежде всего, речь идет о компании Huawei и ряде других, которые европейцы выбрасывают с рынков из-за опасений о том, что они будут использованы государством Китай. Поскольку их законодательство обязывает любые компании сотрудничать с государством, спецслужбами и военными. Конечно, европейцы не могут полагаться на такие технологии.

К тому же, в ноябре в Сан-Франциско должно состояться крупное экономическое мероприятие Тихоокеанского региона. Си Цзиньпин был приглашен, и, возможно, даже туда приедет, потому что когда происходят подобные мероприятия, они являются не только престижными, это показатель выбора сторон. И, конечно же, там должны присутствовать китайцы. Поэтому нужно было сделать что-то, чтобы стабилизировать отношения и продвигать свою повестку дня.

Но, по большому счету, ключевых противоречий этот визит не изменил. Они мировоззренческие – это не только о коммунизме и праве совершать любой произвол на собственной территории. Для украинцев Китай, хоть и далекий и с другой цивилизационной основой, но очень знакомый. Поскольку украинцы жили в Советском Союзе, то помнят и монополию Коммунистической партии, и цензуру, и репрессии по разным признакам, политическим или религиозным. Единственное отличие в том, что китайцы оказались более умными, чтобы пойти на сближение с США в свое время, и обеспечили себе бешеный экономический рост на протяжении нескольких десятилетий. Но сейчас этот рост и средний класс миллиардеров и миллионеров, которых в Китае сейчас даже больше, чем в США, является той силой, которая угрожает монополии Компартии. Собственно, поэтому они и пытаются взять под контроль экономику. Например, Джек Ма, один из самых богатых людей Китая и мира, какое-то время скрывался то ли в Японии, то ли в Австралии. Сейчас его вернули, но его компании фактически разорвали, потому что они были довольно мощной силой. То есть мы как люди, пережившие советское время, можем понимать мышление тех людей, которые сейчас управляют Китаем и ту жизнь за пределами больших городов, в поселках или автономных округах, где фактически ежедневно происходят репрессии, геноцид и присутствует использование рабского труда. То есть все "прелести" советской системы есть и в Китае – это не только высокотехнологичная картинка, которую видят туристы в крупных городах.

Также никуда не делось и стремление Китая стать гегемоном и за определенное время потеснить с этой роли США. Хотя сейчас они уверяют, что они миролюбивы, но в этом году были обнародованы несколько документов о видении мира, экономического развития и тому подобном.

Ведь есть вещи, которые доказывают, что это является пропагандой, причем не только внутренней, но и внешней. Например, то, как Китай хочет поделить Южно-Китайское море, выглядит более нагло, чем разделение россиянами в свое время Азовского моря и Керченского пролива в Черном море. Я уже не говорю о наглом поведении китайских рыбаков, которых часто используют как "зеленых человечков" против пограничных сил других государств, или о милитаризации искусственных островов в Южнокитайском море, чтобы иметь силу и доказывать, что так называемая девятипунктирная линия – это право Китая на доминирование.

Также это политический и экономический буллинг стран в регионе. Я уже не говорю об Африке и долгах, которые там есть, из-за чего Китай фактически имеет возможность влиять на политику этих государств. Кстати, недавний визит семерых лидеров африканских государств в Киев – это, возможно, не их инициатива, потому что соинициатором этого визита выступил Китай. Поскольку то, что они здесь предлагали четко укладывается в то, что Си Цзиньпин предлагал 24 февраля 2023 года как "политическую позицию Китая по урегулированию украинского кризиса".

Собственно, мы видим, что Китай не является тем, кем пытается казаться. Тем более, на украинском примере. Китайцы заверили американцев, что они не будут поставлять оружие РФ, и это для нас – позитив. Кстати, Китай считает, что это его чрезвычайно важный вклад в решение "украинского кризиса". Но они не осудили Россию за ее незаконное вторжение в Украину, и это – показатель того, что Китай ни разу в трех важных для Украины резолюциях Генассамблеи ООН не голосовал за нас (о территориальной целостности, о вооруженной агрессии РФ и об устойчивом и справедливом мире на основании Устава ООН). Так что если Китай "за", то почему он своими голосованиями не показал того, что он выступает за международное право и является беспристрастным игроком?!

Это просто показывает, что есть двойные стандарты – ширма для истинных интересов, которые преследует Китай. И очень часто эти интересы не совпадают, по крайней мере с нашими.

От представителя Пекина звучало то, что они не будут предоставлять России летального оружия. Насколько, учитывая двойные стандарты, о которых вы упомянули, Китай будет придерживаться этих слов, и мы не увидим на своих просторах какого-то китайского оружия?

Гарантией не появления китайского оружия на территории Украины или в руках россиян является торговый баланс с США и ЕС. Можно себе представить реакцию главнейших партнеров Китая, если такое оружие будет в руках россиян. И это – главный фактор. Не слова украинского президента или омбудсмена о том, что россияне убивают украинцев, совершают военные преступления и геноцид, экоцид, как с плотиной Каховской ГЭС, а страх того, что Китай может понести экономические потери, будут введены дополнительные санкции и экспортные ограничения, что, фактически, вызовет большие проблемы в экономике Китая. Это не только не позволит Китаю достичь своих внешнеполитических целей, но также может подорвать социально-экономическую и политическую стабильность внутри Китая.

В философском плане можно только один раз прогнать крестьян с земли, загнать их в города, дать им какую-то работу в промышленности, но выгнать их обратно невозможно. Поэтому для того, чтобы поддерживать эту стабильность, надо, чтобы экономика работала, а в идеальном варианте – чтобы она росла, а благосостояние рядовых граждан увеличивалось, потому что тогда у них не будет желания свергать власть.

И именно в этом заключается стратегическая проблема для китайцев. Ведь они своим тоталитарным мышлением загнали себя в тупик, а именно политикой "Одно дитя – в одну семью". Фактически, теперь они не смогут наслаждаться богатством, которое сгенерировали десятилетиями, ибо через определенное время (этого, конечно, не произойдет завтра и не через 5-10 лет) Китай не сможет воспользоваться теми преимуществами, которые он для себя создал из-за демографии. Индия сейчас шагнула вперед, и это тоже важный момент, ведь сейчас будет происходить визит премьер-министра Индии в США. Потому что Индия – это страна, которая, с одной стороны, имеет территориальные споры с Китаем, а с другой стороны не хочет эскалации, хочет сотрудничать с РФ и покупать у нее дешевые энергоносители, и при этом зависит от европейцев и американцев в технологическом плане, и именно от США – в плане безопасности. Для этого визита сложился положительный фон, потому что в течение прошлого года Индию посетили лидеры Германии, Франции, Великобритании и были подписаны важные документы о технологическом и военно-техническом сотрудничестве. То есть в принципе мы видим, что Индия будет все больше полагаться на США и их европейских союзников, предпочитая сдержать растущую угрожающую роль Китая. Поэтому мы видим ситуацию в динамике, и этот визит Блинкена в Пекин лишь стабилизировал, но не изменил ключевых позиций сторон. Фактически они выбрали путь к конфликту –возможно не через два года, но в принципе именно этим путем они будут продвигаться. Я уже не говорю о внутриполитической ситуации в Америке, где существует консенсус между демократами и республиканцами относительно сдерживания Китая, возвращения производства в США. Это не изменится – наоборот, такая риторика будет все ухудшаться, ведь в следующем году в США состоятся выборы. И Трамп, и Де Сантис, и все остальные республиканцы говорят о том, что нужна более жесткая позиция, чем у Байдена в отношении Китая, и нужно готовиться к конфликту, чтобы его избежать. Поэтому этот визит может рассматриваться как временная мера, которая может на время, пока длится турбулентность (в том числе и из-за войны в Украине) стабилизировать эти отношения и потихоньку наращивать могущество сторон. Хотя на самом деле одной стороны, ведь Китай не имеет союзников – это не свойственно их мышлению в отличие от США. И мы увидим, как китайцы попытаются расширить свое влияние, а американцы увеличат сеть своих союзников в регионе и за его пределами, чтобы сдержать Китай.

Учитывая, что вы упомянули о мирном плане Китая и визите африканских лидеров в Киев и Москву, что на практике он будет означать? И как, учитывая эти визиты и определенную паузу в отношениях между США и Китаем, это будет влиять на сроки войны в Украине?

Прежде всего, китайского мирного плана не существует, есть "позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса". На самом деле это видение Китая, но есть цитаты высокопоставленных чиновников Китая, в первую очередь Вен Йи, члена Политбюро, который на самом деле является человеком, формирующим внешнюю политику. Когда он рассказывал о видении конфликта, то оно ничем не отличалось от российского – мол, Запад спровоцировал Россию, именно он виноват в этом, точнее НАТО.

Первый момент – для китайцев важно, чтобы Российская Федерация не проиграла эту войну. Это чрезвычайно важно, поскольку РФ отвлекает ресурсы европейцев, прежде всего американцев, от сдерживания самого Китая.

Второй момент – китайцы говорят о том, что нельзя строить безопасность за счет другой стороны. И, собственно, что противостояние блоков – это плохо. Имеется в виду позиция Китая против НАТО. Ну, вроде бы, НАТО находится в Атлантике и его сфера деятельности не распространяется на Индо-Тихоокеанский регион. Но для китайцев важно показать, что блоки или альянсы не нужны. Поскольку китайцы не хотят их, они, конечно, очень нервно относятся к сотрудничеству Соединенных Штатов с другими странами. Это и AUKUS с британцами и австралийцами по производству атомных подводных лодок для австралийского флота, и QUAD, где задействована Индия. Собственно, им это не нравится, поэтому они не могут сказать, что мы за НАТО там, а против любых блокировок или альянсов в Индо-Тихоокеанском регионе.

Конечно, им не нравятся санкции (кстати, о санкциях шла речь во время переговоров с Блинкеном), поскольку они хотели бы, чтобы все проходило через Совет Безопасности ООН, но мы понимаем, что тогда никаких санкций за вооруженную российскую агрессию не было. У китайцев здесь есть определенные противоречия – если они не голосовали за территориальную целостность Украины и не осуждали вооруженную агрессию, то как бы они голосовали за санкции против Российской Федерации?

Представим, что у России нет права вето, и это – просто показатель двойных стандартов. Собственно, китайские интересы в отношении Украины совпадают с российскими. И Китаю выгодно, что Россия сейчас является слабым государством, которое продает все, что у нее есть, фактически даром. Также китайцы увеличивают свое присутствие на территории РФ, не только рыночное, но и физическое. И, конечно, через определенное время они будут влиять и на политику российскую.

Я уже не говорю обо всех тех автохтонных территориях (землях, которые населяют коренные жители. - Главред), которые в свое время, как китайцы считают, незаконно, несправедливо были отторгнуты от Китая. Прежде всего это территории Сибири, богатые на всю таблицу Менделеева.

Поэтому они поддерживают Российскую Федерацию. И их мирные инициативы, идеи, то ли прямые, как указывалось, позиции, то ли опосредованные (потому что хочу напомнить, что президент Рамафоса звонил Си Цзиньпину перед тем, как приехать в Киев) направлены на то, чтобы обеспечить такое положение, чтобы война прекратилась на условиях РФ.

Они говорят о суверенитете и территориальной целостности, но очень абстрактно. Они ни разу не сказали, что Россия должна убраться со всей международно признанной территории Украины, включая АР Крым и Севастополь. Они обвиняют Запад в том, что он нам помогает оружием – говорят, что Запад подбрасывает хворост в костер, а вот мы такие добрые, этого не делаем.

И собственно, призывают к прекращению огня и дипломатии. Но понятно, что прекращение огня сейчас более выгодно России. Да и о чем может быть дипломатия, пока часть наших территорий оккупирована?! Разве мы должны найти компромисс, какие территории оставим, а какие отдадим Российской Федерации? Это совершенно бессмысленно.

Все эти инициативы не являются такими, которые могут принести мир Украине. Собственно, поэтому я абсолютно поддерживаю формулировку, которая была озвучена президентом Украины и по отношению к китайским инициативам, и по отношению к инициативе семерых лидеров африканских стран, о том, что есть украинский мирный план, основанный на нормах и принципах международного права и надо его соблюдать. Мол, будет глобальный саммит по миру в Украине, и там вы можете выбрать тот пункт, который вам нравится.

Африканцам, конечно, нравится вопрос продовольственной безопасности, потому что, в принципе, они ехали сюда за несколькими вещами. Первая – это продовольственная безопасность.

Вторая – это фактически глобальный престиж, поскольку они представляют развивающиеся страны, а все говорят, что глобальный Юг – это будущее.

Ну и третья – это внутренние политические нюансы, но нас это не обходит.

По большому счету, продовольствие является ключевым моментом, поскольку весь мир страдает от российской блокады, не только войны, но и блокады Черного моря. И, конечно же, они хотели бы решить эту проблему.

Возвращаясь снова в Китай, то его мирные инициативы не являются такими, которые могут принести справедливый и длительный мир в Украину.

Без Китая сложно будет, если, например, будет неудачная украинская кампания по освобождению наших территорий, и тогда, конечно, придется его привлекать. Но когда мы освободим свои территории, то тогда роль Китая надо сводить к минимуму. Поскольку Китай хотел бы иметь влияние на формирование архитектуры европейской безопасности, чтобы, фактически, подорвать роль Соединенных Штатов и НАТО, а нам это не выгодно.

И второй момент – Китай хотел бы присоединиться к послевоенному восстановлению Украины и инвестированию в Украину. Нам, конечно, нужна и гуманитарная помощь, и инвестиции, но не в таких объемах и не таким способом, как это делается в Африке, когда страны на десятки лет должны свои ресурсы.

Учитывая, что они ничего не получили, это не очень справедливо. Я имею в виду то, что коррумпированные режимы получили деньги, реализуются какие-то проекты китайцами за китайские деньги, но это не улучшает благосостояние рядовых жителей, и из-за этих долгов государства зависимы от Пекина в стратегической перспективе. А нам этого точно не нужно.