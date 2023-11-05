У россиян появились новые проблемы на фронте

Военнослужащий ВСУ рассказал о своих ожиданиях ситуации на фронте в зимний период.

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Логистика россияне зимой сильно пострадает / Коллаж Главреда. Фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот

Зимой от морозов в первую очередь пострадает логистика армии оккупантов, Украина может этим воспользоваться, рассказал в эфире Эспрессо пресс-офицер Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

Переход нашей армии в зимний период значительно лучше, чем у россиян, констатировал Бородин. Это влияет на пехоту. Зато, по словам военного, преимущество за ВСУ.

"Мы можем использовать это для нас с преимуществом. Потому что логистически россияне "забиты" большим количеством мясных штурмов. Из-за этого у них проблемы с логистикой. Так же с БК - у них немного специфичнее, чем у нас. У них много чего уставного. Из-за этого у них часто нехватка тыловых сил и средств, чтобы удовлетворить логистику. Поэтому, считаю, что преимущество в этом плане у нас. Хотя это влияет на обе стороны", - высказался Бородин. видео дня

Военный еще раз подчеркнул, что на передовой вскоре будет очень сложный период - период дождей и заморозков, что повлияет на логистику обеих армий.

"Это переходный период, его надо пережить", - отметил представитель Третьей ОШБ.

Отдельно Бородин отметил, почему в этот период прежде всего пострадает логистика оккупантов.

"Поскольку речь идет о массированных штурмах с большим количеством техники (сейчас это со стороны врага), то это ударит больше по ним", - пояснил военный.

Война в Украине

Продолжается новое наступление России на востоке Украины, в ходе которого оккупанты ежедневно теряют десятки единиц техники и сотни своих солдат. Впрочем, аналитики констатируют, что к такому количеству потерь страна-агрессор готова.

В частности, речь идет о попытке ВС РФ окружить Авдеевку и захватить важный железнодорожный узел в Купянске.

Вместе с тем, украинские силы ведут наступление на Таврическом направлении. К примеру, в течение 3 ноября на указанном участке фронта русские потеряли еще 463 солдат. ВСУ отбили 20 атак врага в районах населенных пунктов Степное, тоненькое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

В целом, констатировал военный 5-й штурмовой Юрий Сиротюк, ситуация на фронте дошла до стратегического равновесия - в ВСУ дали тревожный прогноз и предупредили о долгой войне.

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