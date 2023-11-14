'Четкий план победы': Ермак впервые рассказал о 2 главных целях для Зеленского

Глава Офиса президента Украины прокомментировал обвинения о коррупции в Украине и назвал 2 цели, которых пытается достичь Владимир Зеленский.

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Ермак впервые рассказал о 2 главных целях для Зеленского / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, решение Еврокомиссии рекомендовать начать переговоры по вступлению Украины в ЕС свидетельствует о прогрессе Киева в борьбе с коррупцией. Об этом он заявил в ходе интервью для американского телеканала Fox News во время его визита в Вашингтон.

Во время ответа на вопрос ведущего телеканала относительно обвинений американских законодателей в большом уровне коррупции в Украине и отсутствия открытости относительно использования помощи от Соединенных Штатов, Андрей Ермак отметил, что проводятся антикоррупционные реформы, и уже есть конкретные результаты этой работы.

"Президент Зеленский имеет две цели: одержать победу в войне против россиян и в (войне) против коррупции. Антикоррупционные реформы продолжаются. И у нас есть свидетельства прогресса и успеха... И рекомендация Еврокомиссии начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз – думаю, это свидетельство успеха борьбы против коррупции", – сказал Андрей Ермак. видео дня

Отвечая на вопрос о том, какой Киев представляет конечную цель в этом конфликте и сколько времени может занять достижение этой цели, Андрей Ермак рассказал: "Мы имеем четкий план". Однако завершение войны и скорость этого процесса напрямую зависят от поддержки Запада.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, как ранее сообщал Главред, проблема коррупции в Украине стала одной из первых тем в контексте возможных переговоров о вступлении в Европейский Союз. Представительница Европейского Союза в Украине Катарина Матернова поделилась впечатлениями относительно того, может ли эта проблема стать препятствием для вступления.

Европейский Союз не должен начинать переговоры о членстве Украины. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В Венгрии считают, что Украина еще"не созрела к ЕС". Вместо членства в Евросоюзе у Орбана предлагают Украине "привилегированное партнерство".

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