Кошке нужна срочная помощь, если она делает одно действие

Ниже читайте о способах, что сделать, чтобы успокоить кошку во время течки.

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Есть причина, почему кошка орет во время течки / Коллаж Главреда. Фото: unsplash.com, pexels.com

Если вы просыпаетесь по ночам из-за кошачьего мяуканья, то животное следует отправить на осмотр врача. Но не все так плохо - иногда причина ора достаточно простая. Читайте на Главреде, почему кошка орет гортанным голосом.

Кот орет гортанным голосом по ночам

В общем, следует сперва отметить, что мяуканье кота является частью его коммуникации либо с хозяином, либо с другим животным. Так питомец пытается привлечь ваше внимание или просто выразить радость или неудовольствие.

Но когда мяуканье переходит в ор, следует принимать меры. Например, животное таким образом может скучать по члену семьи, которого нет дома, либо же "сказать" вам о своем недомогании.

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Самой распространненой причиной ора кота является течка. Животное ищет себе партнера, а когда его нет - начинает "жаловаться" окружающим. Этот период больно переживает не только хозяин, лишенный нормального сна, но и сам кот.

Что сделать, чтобы успокоить кошку во время течки

В это время кошка находится в цикле половой готовности и стремится к контакту с самцами.

Изолируйте такую кошку подальше от самцов, почаще с ней играйте, ласкайте ее. Это уменьшит беспокойство животного.

Можно прибегнуть и к феромонам (но только после консультации с ветврачом).

Лучший и окончательный вариант - кастрация кошки, но операция доступна только в период "спокойствия".

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