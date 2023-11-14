Кошке нужна срочная помощь, если она делает одно действие

Если вы просыпаетесь по ночам из-за кошачьего мяуканья, то животное следует отправить на осмотр врача. Но не все так плохо - иногда причина ора достаточно простая. Читайте на Главреде, почему кошка орет гортанным голосом.
Кот орет гортанным голосом по ночам
В общем, следует сперва отметить, что мяуканье кота является частью его коммуникации либо с хозяином, либо с другим животным. Так питомец пытается привлечь ваше внимание или просто выразить радость или неудовольствие.
Но когда мяуканье переходит в ор, следует принимать меры. Например, животное таким образом может скучать по члену семьи, которого нет дома, либо же "сказать" вам о своем недомогании.
Самой распространненой причиной ора кота является течка. Животное ищет себе партнера, а когда его нет - начинает "жаловаться" окружающим. Этот период больно переживает не только хозяин, лишенный нормального сна, но и сам кот.
Что сделать, чтобы успокоить кошку во время течки
В это время кошка находится в цикле половой готовности и стремится к контакту с самцами.
Изолируйте такую кошку подальше от самцов, почаще с ней играйте, ласкайте ее. Это уменьшит беспокойство животного.
Можно прибегнуть и к феромонам (но только после консультации с ветврачом).
Лучший и окончательный вариант - кастрация кошки, но операция доступна только в период "спокойствия".
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