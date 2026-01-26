"Вы видите барьеры": оскароносная Натали Портман раскритиковала "Оскар-2026"

Кратко:
- Портман возмущена малым количеством женщин среди номинантов на "Оскар"
- Актриса представила на кинофестивале "Сандэнс" свою новую картину
Голливудская актриса Натали Портман публично раскритиковала Американскую киноакадемию за отсутствие женского представительства в категории "Лучшая режиссура" на нынешнем "Оскаре". Об этом пишет People.
Отмечается, что 27 января звезда фильмов "Леон", "Черный лебедь" и "Близость" представила на кинофестивале "Сандэнс" свою новую картину "Галеристка". Портман отметила, что многие из самых сильных фильмов года были сняты женщинами, однако так и не получили должного признания.
"Вы просто видите барьеры на каждом уровне, потому что многие не были признаны во время награждения. "Прости, девочка", "Left-Handed Girl", "Гедда" и "Завещание Энн Ли"... В этом году вышли замечательные фильмы, которые, по моему мнению, любят многие люди, но они не получают должной оценки", - заявила она.
По ее словам, даже после сложного пути - от поиска финансирования до участия в фестивалях - фильмы режиссеров часто остаются без внимания наградных комитетов.
"У нас еще очень много работы", - подчеркнула актриса.
Кстати, в 2026 году единственной женщиной, номинированной на "Оскар" за лучшую режиссуру, стала Хлоя Чжао за фильм "Гамнет". Среди десяти лент, представленных в категории "Лучший фильм", это единственная работа, снятая женщиной.
Что такое награда "Оскар"?
"Оскар" - самая престижная награда в кинематографе США и ежегодный приз со многими номинациями. Вручается с 1929 года Американской академией киноискусства, созданной Луисом Майером по киностудии Metro-Goldwyn-Mayer в 1927 году. Сам приз – позолоченная статуэтка, известная с 1939 года как "Оскар".
Кто такая Натали Портман?
Натали Портман - американская актриса театра и кино израильского происхождения, кинорежиссёр, сценаристка и продюсер. Обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и "Сатурн" в номинации "Лучшая женская роль" в фильме "Чёрный лебедь" (2010), сообщает "Википедия".
