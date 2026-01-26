Укр
"Вы видите барьеры": оскароносная Натали Портман раскритиковала "Оскар-2026"

Виталий Кирсанов
26 января 2026, 23:39
Натали Портман отметила, что многие из самых сильных фильмов года были сняты женщинами, однако так и не получили должного признания.
Натали Портман раскритиковала "Оскар-2026"
Натали Портман раскритиковала "Оскар-2026" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theacademy, instagram.com/natalieportman

Кратко:

  • Портман возмущена малым количеством женщин среди номинантов на "Оскар"
  • Актриса представила на кинофестивале "Сандэнс" свою новую картину

Голливудская актриса Натали Портман публично раскритиковала Американскую киноакадемию за отсутствие женского представительства в категории "Лучшая режиссура" на нынешнем "Оскаре". Об этом пишет People.

Отмечается, что 27 января звезда фильмов "Леон", "Черный лебедь" и "Близость" представила на кинофестивале "Сандэнс" свою новую картину "Галеристка". Портман отметила, что многие из самых сильных фильмов года были сняты женщинами, однако так и не получили должного признания.

видео дня

"Вы просто видите барьеры на каждом уровне, потому что многие не были признаны во время награждения. "Прости, девочка", "Left-Handed Girl", "Гедда" и "Завещание Энн Ли"... В этом году вышли замечательные фильмы, которые, по моему мнению, любят многие люди, но они не получают должной оценки", - заявила она.

По ее словам, даже после сложного пути - от поиска финансирования до участия в фестивалях - фильмы режиссеров часто остаются без внимания наградных комитетов.

"У нас еще очень много работы", - подчеркнула актриса.

Кстати, в 2026 году единственной женщиной, номинированной на "Оскар" за лучшую режиссуру, стала Хлоя Чжао за фильм "Гамнет". Среди десяти лент, представленных в категории "Лучший фильм", это единственная работа, снятая женщиной.

Что такое награда "Оскар"?

"Оскар" - самая престижная награда в кинематографе США и ежегодный приз со многими номинациями. Вручается с 1929 года Американской академией киноискусства, созданной Луисом Майером по киностудии Metro-Goldwyn-Mayer в 1927 году. Сам приз – позолоченная статуэтка, известная с 1939 года как "Оскар".

Звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, в каком состоянии Олег Винник. Певец достаточно часто упоминал проблемы со здоровьем в качестве причины его выезда из Украины в начале полномасштабной войны. Друг Винника раскрыл детали диагноза.

Также беглец Потап представил песню о Родине и тоске по дому. Во время войны исполнитель выехал из Украины и решил заняться развитием новых проектов за рубежом.

Кто такая Натали Портман?

Натали Портман - американская актриса театра и кино израильского происхождения, кинорежиссёр, сценаристка и продюсер. Обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и "Сатурн" в номинации "Лучшая женская роль" в фильме "Чёрный лебедь" (2010), сообщает "Википедия".

