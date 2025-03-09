Через год после скандального развода: Натали Портман закрутила новый роман

Звезда "Леона" имеет слабость к артистичным французским мужчинам.

https://glavred.info/starnews/cherez-god-posle-skandalnogo-razvoda-natali-portman-zakrutila-novyy-roman-10645892.html Ссылка скопирована

Натали Портман личная жизнь - у Натали Портман роман с Танги Дестаблем / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

Натали Портман развелась с Бенжаменом Мельпье 8 марта 2024 года

Год спустя артистка появилась на публике с новым бойфрендом

Летом 2023 года в СМИ просочились слухи о том, что муж Натали Портман, артист балета и танцор Бенжамен Мельпье, изменил голливудской звезде с эко-активисткой Камиллой Этьен. Актриса долго не комментировала ситуацию, и даже предпринимала попытки спасти брак, однако в марте 2024 года Портман и Мельпье официальной развелись. От неверного мужа Натали воспитывает сына Алефа (2011) и дочь Амалию (2017).

К счастью, от трагедии в личной жизни Натали Портман оправилась достаточно быстро - уже несколько дней по Сети гуляют фотографии актрисы в компании французского музыканта и режиссера Танги Дэстабля. Французское издание Voici, ссылаясь на многочисленные источники, сообщает, что у артистов завязались романтические отношения. Сейчас пара наслаждается ими в Париже.

видео дня

Танги Дэстабль (творческий псевдоним - Tepr) является востребованным диджеем. У него есть двое детей от предыдущих отношений с французской актрисой Луизой Бургуэн ("Необычайные приключения Адель").

Natalie Portman and her new boyfriend Tanguy Destable arrive at Gare du Nord in Paris to take the Eurostar to London - February 24. pic.twitter.com/0miRu4Iifu — Natalie Portman Updates (@nportmanonline) March 9, 2025

? Natalie Portman was spotted for the first time with her new boyfriend, 44-year-old French music producer Tanguy Destable during a stroll in Paris. pic.twitter.com/xY9VoK08qI — Natalie Portman Updates (@nportmanonline) March 7, 2025

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на закрытый телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединится в романтической комедии, где спустя 20 лет после развода сыграют влюбленных.

Также звезда "Матрицы" и "Джона Уика" Киану Ривз раскрыл секрет крепких отношений с 51-летней подругой. 60-летний артист никогда не был женат, и нынешний роман для него самый продолжительный.

Читайте также:

Кто такая Натали Портман? Натали Портман - американская актриса театра и кино израильского происхождения, кинорежиссёр, сценаристка и продюсер. Обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и "Сатурн" в номинации "Лучшая женская роль" в фильме "Чёрный лебедь" (2010), сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред