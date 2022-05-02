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Венгрия заявила, что заблокирует нефтяное эмбарго против РФ

2 мая 2022, 10:20

В стране отметили, что никогда не поддержат расширение санкций ЕС против РФ на энергетику.

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Венгрия заявила, что заблокирует нефтяное эмбарго против РФ/ Reuters gettyimages.com

В Венгрии заявили, что наложат вето на любое предложение ЕС, следствием которого станет ограничение импорта энергоносителей из России.

С соответствующим заявлением выступил венгерский министр Гергель Гуляш, пишет Bloomberg.

Он подчеркнул, что его страна уже дала четко понять, что никогда не поддержит расширение санкций Евросоюза против РФ на энергетику.

"Поскольку такие решения требуют единодушия, для Еврокомиссии нет смысла предлагать санкции в отношении природного газа и сырой нефти, которые ограничивают закупки в Венгрии", – отметил Гуляш.

Напомним, Европейский Союз намерен высказать предложение, чтобы до конца года наложить запрет на российскую нефть из-за войны РФ против Украины. Предполагается, что ограничения на импорт могут вводить постепенно.

Венгрия является одной из самых активных стран, которые выступают против расширения антироссийских санкций в сфере энергетики, ведь это государство сильно зависит от российской энергии.

Более того, правительство Орбана разрешило РФ конвертировать их платежи за газ в рубли, а это в свою очередь поставило под удар политику антироссийских санкций Евросоюза.

Газовый шантаж Запада со стороны России

Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявлял, что Россия собирается получать уплату за газ от Европы в рублях. По его словам, в Москве решили сделать такой выбор якобы из-за нецелесообразности получения уплаты в долларах в условиях санкций со стороны Запада.

Напомним, Россия в среду, 27 апреля, прекратила поставлять газ в Польшу и Болгарию, ведь те отказались платить в рублях.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия поставила цель для всех стран-участниц ЕС отказаться от импорта российского газа до 2027 года.

Читайте такжеОтказ от российских нефти и газа: насколько мир готов сделать больно РоссииОднако, как заявлял глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, страны-члены Европейского Союза сейчас не имеют согласия относительно введения полного эмбарго на российские энергоносители или повышения пошлин на импорт российской нефти и газа.

РФ выдвинула ультиматум странам Европы, который предусматривает отказ Газпрома поставлять им газ в том случае, если они не будут платить за топливо в рублях. Срок российского условия истекает 21 мая. Финляндия уже получила предупреждение о прекращении поставок топлива. Как считают в Хельсинки, от газа из РФ могут быть отключены многие страны Евросоюза.

Как заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, когда ЕС откажется от российской нефти и газа, Россию ожидает такая бедность, которой она не видела.

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