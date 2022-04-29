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Отрезать РФ от нефтедолларов: у Зеленского раскрыли план полного нефтяного эмбарго

29 апреля 2022, 18:55

Россияне будут и дальше искать лазейки наполнения бюджета нефтедолларами в других странах, подчеркнул Андрей Ермак.

Андрей Ермак
Андрей Ермак / Офис президента

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что Украина предлагает странам Запада механизм вторичных санкций, чтобы наказывать посредников, которые будут помогать Российской Федерации поставлять нефть.

В своем Telegram он отметил, что россияне будут и дальше искать лазейки наполнения бюджета нефтедолларами в других странах.

"Индийские нефтяные компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum хотят заключить полугодовой контракт на импорт нефти из России. Роснефть для поставки планирует использовать посредников, не попавших под санкции", - заявил Ермак.

"Именно для перекрытия таких лазеек в санкционном плане группы Макфола-Ермака нашим союзникам предложен механизм вторичных санкций, который предоставит возможность подвести под ограничения также посредников, имеющих отношение к подсанкционным компаниям", - заявил Ермак.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Европейский Союз может остановить войну России против Украины, если введет запрет на покупку российских газа и нефти.

Такое решение приведет к тому, что у Москвы не будет денег на финансирование военной агрессии. Эмбарго вынуждены будут оплатить и европейцы, однако издержки не станут критическими.

Об этом заявил экономист, профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев.

"Нам нужно прекратить это финансирование… чем скорее это произойдет, тем лучше", — добавил он.

По словам глав МИД Нидерландов и Литвы, они открыты для поиска способов борьбы с российской нефтью, чтобы Россия прекратила обстрелы украинских городов.

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эмбарго Андрей Ермак
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