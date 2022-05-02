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Эмбарго на нефть и газ приведет к краху России: Фейгин сделал прогноз о сроках войны против Украины

2 мая 2022, 03:40

Собственность российских олигархов на Западе конфискуют и отдадут на оплату поставок оружия Киеву и репараций, считает Марк Фейгин.

войска России
Сроки войны в Украине зависят от того, сколько еще времени Россия сможет оказывать сопротивление – Фейгин / Reuters

Война РФ против Украины может затянуться на месяцы. Все зависит от того, на какой период времени хватит сопротивления Москвы. У агрессора закончатся ресурсы – ракеты, авионика для самолетов, двигатели для танков. Параллельно оказывается экономическое давление в виде санкций. Если в стране начнутся внутренние проблемы, то нечем будет платить зарплаты и произойдет дестабилизация. Европа должна дожать Россию – запрет на российские газ и нефть приведут к тому, что страну быстро настигнет крах. Активы олигархов на Западе будут конфискованы на репарации и оплату ленд-лиза для Киева. Об этом заявил российский юрист, правозащитник Марк Фейгин.

В эфире Украина 24 он рассказал о том, что сроки завершения войны зависят от того, сколько еще Россия может оказывать сопротивление. У вражеского государства нет собственной программы поставок оружия, а комплектующие россиянам отказывается поставлять даже Китай.

Читайте такжеВСУ от Харькова до Херсона могут нанести крушащий удар по армии РФ – врага ждет операция "Цитадель""В первую очередь от того, насколько РФ сможет сопротивляться. Там ленд-лиза нет, и надежда только на собственное производство. Последнее, мягко говоря, буксует, потому что, во-первых, нет составляющих, их отказался поставлять даже Китай", - отметил Фейгин.

По его словам, скорее всего, война затянется на месяцы. У России будут заканчиваться ресурсы.

"Я бы рассчитывал на месяцы, но не на годы. В России закончатся ресурсы, ракеты, авионика для самолетов, двигатели для танков. Кстати, двигатели для ракет производились в Украине, об этом знают немногие", - полагает эксперт.

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Кроме того, параллельно действует санкционное давление на Россию. В стране может начаться дестабилизация ситуации.

"Если начнутся проблемы внутри, и нечем будет платить зарплаты – вспыхнет в стране. Война – это очень дорого", - добавил он.

Также, по мнению Фейгина, Европе следует действовать решительно в вопросах финального санкционного давления. Если запретят поставки российских газа и нефти, Россию ждет быстрый коллапс.

Читайте такжеАрмия Украины получает возможность победить Россию на поле боя – Арестович"Им будет сложно, нужно строить СПГ-терминалы. Многое придется сделать, это правда. Но без этого нельзя достичь конечного результата, поскольку если эмбарго на нефть и газ введут, то Россию стремительно постигнет крах", - объяснил эксперт.

Также он подчеркнул, что активы олигархов РФ на Западе будут конфискованы в пользу Украины в качестве помощи, репараций и ленд-лиза, а программа поставок оружия предполагает, в том числе, и его производство.

Война России против Украины

Заместитель командующего войсками Центрального восточного округа России Рустам Миннекаев ранее заявил, что Россия намерена захватить Донецкую и Луганскую области, юг Украины и создать коридор в оккупированный Крым. Захватчики декларировали свои цели в рамках, дескать, "второй фазы" своего военного наступления.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ могут перейти в наступление на войска России уже в середине июня. До конца мая-начала июня украинские военные рассчитывают получить нужное количество оружия. В результате применения нового вооружения может произойти изменение баланса на определенных участках поля боя.

Спикер Банковой Арестович полагает, что в скором времени может произойти ситуация, в результате которой войска РФ вынуждены будут перейти в оборону на занятых в Украине позициях. Атаки оккупантов замедляются, и если ВСУ остановят их подразделения в направлении Херсона и Гуляйполя, Путину придется 9 мая объявить о переходе российских войск в оборону.

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