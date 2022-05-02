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4-месячного ребенка всей Украиной искали 8 недель - мальчик нашелся в подземельях "Азовстали"

2 мая 2022, 10:25

2 месяца он был вынужден скрываться от российских ракет.

4-месячного ребенка всей Украиной искали 8 недель / instagram.com/kosadcha/

Телеведущая Екатерина Осадчая рассказала невероятную историю поисков и спасения 4-месячного малыша.

На своей страничке в Instagram она показала фото мальчика, которого искали у в телеграмме канале "Поиск пропавших" вместе с мамой Аней.

К моменту начала поиска ему было 4 месяца, а 1мая Святу исполнилось уже 6 месяцев и эти 8 недель своей маленькой жизни он провел с мамой в бомбоубежище Азовстали.

"Мы знали, что они там, с ними не было связи, и мы молились, чтобы все они дождались эвакуации. Они уже на пути в Запорожье они скоро обнимутся с родными, которые искали, ждали, молились, умоляли. Господи, как это может быть, как такое может происходить с нами сейчас! Пусть эти маленькие глаза больше в своей жизни никогда не увидят таких ужасов. Простите нас, дети, что мы взрослые не смогли помешать этому горю", - поделилась Осадчая.

instagram.com/kosadcha/

Напомним в воскресенье, 1 мая, с территории комбината Азовсталь в Мариуполе Донецкой области началась эвакуация гражданских лиц. Как рассказал Владимир Зеленский, с завода Азовсталь было спасено около 100 человек.

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