Передали "горячий привет" с неба: ВСУ уничтожили батарею российских гаубиц Мста-Б

ВСУ уничтожили батарею российских гаубиц Мста-Б/ Фото: 80 ОДШБр, Генштаб ВСУ

Защитники Украины разбили батарею гаубиц Мста-Б российских оккупантов на Востоке нашего государства.

Оккупанты обстреливали из гаубиц позиции ВСУ в Донецкой области. Однако украинская разведка вычислила, где стоит техника врага. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

Когда разведчики сообщили место расположения вражеской батареи артиллеристам, те передали захватчикам "горячий привет" с воздуха.

"Расчеты российских гаубиц "Мста-Б" думали, что безнаказанно могут обстреливать наши позиции. Однако разведчики вовремя обнаружили местоположение оккупантов, после чего украинская артиллерия "поработала" в ответ. В ходе дальнейшей корректировки "камни с неба" попали и по боекомплекту. Началась детонация, которая поэтапно уничтожила минимум две гаубицы и грузовик "Урал", – говорится в сообщении.

Гаубица Мста-Б

Мста-Б – это советская 152-мм прицепная гаубица. Она предназначена для уничтожения танков, бронемашин и других наземных целей, разрушения фортификационных и других оборонительных сооружений, средств противовоздушной и противоракетной обороны и т.п.

Ранее сообщалось, что боец 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады за один день уничтожил с Javelin 6 единиц российской бронетехники. Он овладел новым оружием всего за два дня.

Напомним, в Британии рассказали о подвиге 29-летнего Призрака Киева. Украинский летчик майор Степан Тарабалка прославился, сбив за первые сутки войны шесть вражеских самолетов. Украинский ас, которого прозвали Призрак Киева, на своем Миг-29 довел число уничтоженных самолетов агрессора до 40. Ему присвоили звание Героя Украины посмертно.

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