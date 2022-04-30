Передали "горячий привет" с неба: ВСУ уничтожили батарею российских гаубиц Мста-Б

Украинские военные попали в боекомплект, он сдетонировал и уничтожил всё вокруг.
Защитники Украины разбили батарею гаубиц Мста-Б российских оккупантов на Востоке нашего государства.
Оккупанты обстреливали из гаубиц позиции ВСУ в Донецкой области. Однако украинская разведка вычислила, где стоит техника врага. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.
Когда разведчики сообщили место расположения вражеской батареи артиллеристам, те передали захватчикам "горячий привет" с воздуха.
"Расчеты российских гаубиц "Мста-Б" думали, что безнаказанно могут обстреливать наши позиции. Однако разведчики вовремя обнаружили местоположение оккупантов, после чего украинская артиллерия "поработала" в ответ. В ходе дальнейшей корректировки "камни с неба" попали и по боекомплекту. Началась детонация, которая поэтапно уничтожила минимум две гаубицы и грузовик "Урал", – говорится в сообщении.
Гаубица Мста-Б
Мста-Б – это советская 152-мм прицепная гаубица. Она предназначена для уничтожения танков, бронемашин и других наземных целей, разрушения фортификационных и других оборонительных сооружений, средств противовоздушной и противоракетной обороны и т.п.
Ранее сообщалось, что боец 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады за один день уничтожил с Javelin 6 единиц российской бронетехники. Он овладел новым оружием всего за два дня.
Напомним, в Британии рассказали о подвиге 29-летнего Призрака Киева. Украинский летчик майор Степан Тарабалка прославился, сбив за первые сутки войны шесть вражеских самолетов. Украинский ас, которого прозвали Призрак Киева, на своем Миг-29 довел число уничтоженных самолетов агрессора до 40. Ему присвоили звание Героя Украины посмертно.
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