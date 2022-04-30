Сбил 40 самолетов РФ: в Британии рассказали о подвиге 29-летнего Призрака Киева

Степан Тарабалка

Украинский летчик майор Степан Тарабалка прославился, сбив за первые сутки войны шесть вражеских самолетов: Су-27, МиГ-29, два самолета Су-35 и два — Су-25.

Как пишет влиятельная британская The Times, украинский ас, которого прозвали Призрак Киева, на своем МиГ-29 довел число уничтоженных самолетов агрессора до 40.

Как сообщал Генеральный штаб ВСУ, 13 марта 2022 года во время воздушного боя с превосходящими силами российских захватчиков украинский герой "ушел в небо".

"Летчик-истребитель на МиГ-29 боролся с извергами, которых Кремль отправил бомбить мирные города. За защиту воздушного пространства, доблесть и отвагу майору Степану Тарабалке присвоено звание Герой Украины (посмертно)", - говорится в сообщении.

Что известно о биографии Призрака Киева

Степану Тарабалке было всего 29 лет. У Степана остались жена Елена и 8-летний сын Ярик.

Украинский защитник родился в простой семье в селе Королевка на Западной Украине. Его мать Наталия вспоминает, что сын с детства мечтал стать военным летчиком. Он любил наблюдать за МиГами, когда они пролетали над их домом, и буквально бредил небом. А еще мальчику нравилось следить за учениями десантников.

Степан добился своего. Тарабалка окончил Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Стал летчиком, которого называют Призраком Киева.

Напомним, один из украинских военных летчиков совершил героический поступок в самом начале нападения российских оккупантов. В ходе атаки на вражескую колонну его самолет был подбит, но украинский пилот сумел направить падающую машину на оккупантов.

Отметим, в сеть попали имена личного состава российской авиации, который совершает удары по мирному населению Украины и разрушает инфраструктуру Украины.

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