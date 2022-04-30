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"Забью себе осколок в ногу молотком": орки ищут новые методы, как удрать с фронта с компенсацией

30 апреля 2022, 15:47

Российские оккупанты ломают себе голову, как сбежать из Украины домой и еще и получить выплаты от РФ в сумме 3 миллиона рублей.

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Ои ищут новые методы, как удрать с фронта с компенсацией/ Reuters

Российские захватчики готовы идти на крайности и самим себя калечить, лишь бы побыстрее сбежать из Украины. При этом они еще и рассчитывают за свои несуществующие "подвиги" на фронте получить выплату от РФ в 3 миллиона рублей.

Новый интересный разговор оккупанта со своей девушкой перехватила Служба безопасности Украины. Орк вполне серьезно размышляет о том, как самому себя ранить, чтобы не воевать против ВСУ.

"Да я думаю ударить [неценз.] об какой-то угол себе руку и поехать. Сказать, что мне обломком перебило ее. И домой с тремя лямами... Или забить [неценз.] себе самому в ногу обломок, молотком забить", – говорит оккупант своей девушке, раздумывая, как же лучше себя покалечить.

При этом девушка предлагает, чтобы он просто выстрелил себе в ногу, но захватчик отвечает, что тогда это будет самострел и это "не пройдет".

Напомним, российские оккупанты продолжают нести большие потери живой силы в войне против Украины. При этом они даже не тратят время, чтобы идентифицировать погибших. Как рассказал в телефонном разговоре своему товарищу один из российских захватчиков, рашисти просто сбрасывают тела погибших солдат РФ на кучи в ангары.

Ранее британская разведка сообщала, что Россия меняет тактику и пытается устранить то, что сдерживает ее прогресс в наступлении на Украину. Обессиленные российские подразделения, которые безуспешно пытались осуществлять наступление на северо-востоке Украины, были вынуждены объединить и передислоцировать.

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