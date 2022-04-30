"Ни один выстрел не был неудачным": боец ВСУ за день испепелил 6 единиц бронированной техники врага

Боец ВСУ за день испепелил 6 единиц бронированной техники врага / facebook.com/128brigade

Боец 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады за один день уничтожил из Javelin 6 единиц российской бронетехники.

Овладел новым оружием он всего за два дня, рассказали в 128 ОГШБр.

Александр – именно так зовут искусного воина – курсы оператора противотанковой ракеты NLAW прошел в феврале. За два дня до начала вторжения России он начал изучать Javelin. Закончить полный курс обучения не успел, потому что уже 24 февраля его отправили на передовую.

"Первые дни были очень жаркими, постоянно продолжались жесткие бои. Россияне бросили против нас огромное количество техники, сколько у нас было людей, столько у них – техники. Очевидно, рассчитывали на то, что если и нам и удастся подбить пару единиц, то на них место станут десятки. Но не так случилось", – вспоминает начало новой фазы войны Александр.

На его счету – три российских танка, 5 БТР и одна МТ-ЛБ

С конца февраля он использовал Javelin 9 раз. Ни один выстрел не был неудачным: восемь раз воин уничтожил цели, один раз – повредил. На его счету – три российских танка, 5 БТР и одна МТ-ЛБ.

Поражение 6 целей из 9 Александр произвел в течение одного дня – 3 марта.

"Во время того боя экипаж российского БТР засек меня на малом расстоянии и на максимальной скорости рванул в мою сторону. Хотел задавить, но я отскочил, поэтому он только переехал мою машину – вездеход-пикап. Пока разворачивался, я подготовил Javelin, и водитель, поняв, что не успевает до меня доехать, рванул назад, я выстрелил в него, но поскольку расстояние было очень малым, – около 50 метров – ракета только повредила колеса. Словом, он смог убежать. Зато другие цели не сбежали. Модификации уничтоженных танков я не разобрал, в прицеле было нечетко видно. Но горели они очень ярко", - вспоминает Александр.

"Русня не жалела ни танки, ни людей"

Он говорит, что зарубежные противотанковые ракеты несложны в использовании. От распаковки Javelin до первого выстрела проходит максимум полторы минуты, потому что должен сработать охладитель. Дальше дело обстоит быстрее: на замену тубусов в пусковой установке уходит всего секунд 30.

Читайте такжеРоссийская "сушка" и "алигатор" превратились в груду металла: ВСУ уничтожили 7 воздушных целей"Без импортного противотанкового оружия нам было бы очень тяжело сдержать врага. Ведь у русни много техники, и она ее не жалела – ни танки, ни людей. А сейчас совсем по-другому. Враг знает, что у нас Javelin и NLAW, боится их как огня, и этот страх его сдерживает, деморализует", – говорит Александр.

Он рассказывает: воюет, в том числе, и за своих близких - любимую жену и 3-летнего сына.

"Он уже говорит и многое понимает. Говорит по телефону: "Папа, возвращайся спать домой, ты уже устал". Я обязательно вернусь", - обещает воин.

Ранее спецназовцы Национальной гвардии Украины и военные ВСУ разбили оккупантов на Изюмском направлении. Украинские военные уничтожили более 30 единиц вражеской техники. Точное количество ликвидированных оккупантов не сообщают.