Российская ДРГ, готовившаяся сбить пассажирский самолет, "погорела" на постановке нападения на ТРО

Диверсанты боялись сами нападать на украинскую тероборону, поэтому искали актеров, чтобы сфальсифицировать нападение и показать "доказательства" начальству.
Россияйская диверсионно-разведывательная группа, которая планировала сбить пассажирский самолет над территорией РФ или Беларуси и обвинить в этом Украину, "спалилась" на инсценировке своего нападения на пост украинской теробороны.
Члены ДРГ боялись сами нападать на пост ТРО, и поэтому искали актеров, чтобы с их помощью зафиксировать сценку псевдонападения и предоставить "доказательства" своему начальству в Москве. На этом диверсанты "погорели". Детали инцидента рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.
"Они хотели разыграть и снять ролик о том, что они якобы убивают, и переслать начальству как отчет о проделанной работе и получить гонорары. Они искали актеров, и на этом погорели", – отметил Арестович.
РФ планировала сбить пассажирский самолет
Ранее в Службе безопасности Украины сообщили, что обезвредили вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая готовила теракт – планировала сбить над территорией России или Беларуси пассажирский самолет и обвинить в этом Украину.
Для этого СБУ провела многоэтапную операцию, ведь вражеская ДРГ была глубоко законспирирована.
Гражданский борт хотели обстрелять из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Stinger". Для того, чтобы такой ПЗРК похитить и вывезти с территории Украины, планировали "подобраться" и втереться в доверие к украинским военным под видом волонтеров.
Ранее сообщалось, что западная артиллерия, которая уже начала поступать в Украину, изменит ход войны с Россией. Украина получит больше преимуществ на поле боя. Такой прогноз дали американские военные аналитики.
Напомним, по данным британской разведки, Россия задействовала уже 65% всех своих наземных вооруженных сил. Это более 120 батальонных тактических групп, четвертая часть из которых, вероятно, уже выведена из строя.
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