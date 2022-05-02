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20-летний защитник Украины в первом бою подбил два танка и одну БМП оккупантов

2 мая 2022, 08:01

До полномасштабного российского вторжения парень был студентом Уманского педагогического университета.

20-летний защитник Украины в первом бою подбил два танка и одну БМП оккупантов / ​​​​фейсбук Егор Логинов

Двадцатилетний защитник Украины в своем первом бою подбил два танка и одну боевую машину пехоты (БМП) российских оккупантов. Вражеская колонна, которая пыталась прорваться к житомирской трассе, была остановлена.

Украинский журналист Егор Логинов рассказал, что воин с позывным "Змей" до полномасштабного российского вторжения был студентом Уманского педагогического университета.

24 февраля он вступил в ряды Киевской территориальной обороны, а уже через несколько дней впервые принял участие в военных действиях возле села Дмитровка в Бучанском районе на Киевщине.

"Первыми в жизни выстрелами из РПГ-7 подбил два танка и одну БМП. Колонна вражеской техники, рвавшаяся к житомирской трассе, была остановлена", – рассказал журналист.

Читайте такжеГенерал РФ попал на концерт Кобзона: ВСУ уничтожили сотню орков вместе с начштаба армииРанее мы рассказывали, что бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили экипаж танка российских оккупантов. Рашисты как раз отправлялись на задание.

Также сообщалось, что спецназовцы Национальной гвардии Украины во время рейда на одном из Изюмских направлений уничтожили вражеский БМП-2 вместе с личным составом и подбили танк врага.

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война в Украине РПГ ВСУ
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