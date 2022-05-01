ПТРК Корсар в деле: на Харьковщине нацгвардейцы уничтожили БМП с оккупантами и подбили танк

Нацгвардейцы уничтожили БМП с оккупантами и подбили танк / Фото Reuters, скриншот

Спецназовцы Национальной гвардии Украины во время рейда на одном из Изюмских направлений уничтожили вражеский БМП-2 вместе с личным составом и подбили танк врага.

"Украинские защитники мгновенно сработали по противнику. Гвардейцы применили украинский противотанковый ракетный комплекс Корсар и открыли прицельный пулеметный огонь. Цели были поражены", - говорится в сообщении на странице Нацгвардии в Facebook.

Украинский ПТРК Корсар

Корсар – это украинский противотанковый ракетный комплекс, который разработало конструкторское бюро Луч. Он был принят на вооружение Вооруженных сил Украины в августе 2017 года.

Стоимость единицы такой пусковой установки около 120 тысяч долларов, а стоимость ракеты – 20 тысяч долларов.

Как сообщал Главред, за два месяца войны РФ потеряла более 500 танков при возможности производства 250 танков в год.

Кроме того, России не хватает высокоточных ракет в войне против Украины. Оружейные заводы не в состоянии производить их в достаточном количестве, чтобы удовлетворить спрос. Как пишет Financial Times, ограничения в сфере поставок оружия в Россию и влияние западных санкций приводят к тому, что Москве приходится транспортировать ракеты из других частей страны в Украину.

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