ПТРК Корсар в деле: на Харьковщине нацгвардейцы уничтожили БМП с оккупантами и подбили танк

Украинские защитники применили на одном из Изюмских направлений украинский противотанковый ракетный комплекс Корсар и открыли прицельный пулеметный огонь.
Спецназовцы Национальной гвардии Украины во время рейда на одном из Изюмских направлений уничтожили вражеский БМП-2 вместе с личным составом и подбили танк врага.
"Украинские защитники мгновенно сработали по противнику. Гвардейцы применили украинский противотанковый ракетный комплекс Корсар и открыли прицельный пулеметный огонь. Цели были поражены", - говорится в сообщении на странице Нацгвардии в Facebook.
Украинский ПТРК Корсар
Корсар – это украинский противотанковый ракетный комплекс, который разработало конструкторское бюро Луч. Он был принят на вооружение Вооруженных сил Украины в августе 2017 года.
Стоимость единицы такой пусковой установки около 120 тысяч долларов, а стоимость ракеты – 20 тысяч долларов.
Как сообщал Главред, за два месяца войны РФ потеряла более 500 танков при возможности производства 250 танков в год.
Кроме того, России не хватает высокоточных ракет в войне против Украины. Оружейные заводы не в состоянии производить их в достаточном количестве, чтобы удовлетворить спрос. Как пишет Financial Times, ограничения в сфере поставок оружия в Россию и влияние западных санкций приводят к тому, что Москве приходится транспортировать ракеты из других частей страны в Украину.
Другие новости:
- Колонна танков, шесть Гиацинтов и два Града: бригада Дашкевича уничтожила много вражеской техники
- 200 танков Т-72, Гвоздики и Грады: Польша передала Украине техники уже на 48 миллиардов гривен
- В Мариуполе танки РФ в упор расстреливают дома с прячущимися в подвалах жителями
- Удачная охота: ВСУ за три минуты стерли в порошок четыре танка рашистов