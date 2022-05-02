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ВСУ на Донбассе захватили вражеский танк Т-72, теперь он будет бить оккупантов

2 мая 2022, 08:18

Очередной день "большого наступления на Донбасс" закончился для россиян тем, что они снабдили украинскую армию новым танком. Десантники взяли отличный трофей.

танк Т-72
ВСУ "затрофеили" вражеский танк Т-72 / Фото Википедия

На Донбассе воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады захватили вражеский танк Т-72. Теперь он послужит для защиты Украины и будет уничтожать российских оккупантов.

"Очередной день "большого наступления на Донбасс" закончился для россиян тем, что они снабдили украинскую армию новым танком. Десантники 95 ОДШБр взяли отличный трофей", - написал в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Украинский десантник показал вражеский танк, который теперь принадлежит 95-й бригаде.

"Еще одним показателем "успешности" так называемого великого наступления российской армии на Донбассе является вот эта замечательная затрофеенная нашими бойцами 72-ка, которая скоро вернется в строй и будет бить рашистскую сволочь. А вы - верьте в Вооруженные Силы, верьте в Украину! Все будет хорошо!" – сказал офицер ДШУ Юрий Кочевенко.

Что известно о танке Т-72

Основной боевой танк Т-72 разработан на Уралвагонзаводе во времена СССР. Советская армия взяла его на вооружение в 1973 году. За 30 лет производства он был модернизирован 14 раз.

Т-72 участвовал в многих военных конфликтах - в войнах в Ливане и Сирии, в войне между Ираком и Ираном, в конфликтах после распада Югославии, в Чечне, в российско-грузинской войне 2008 года, в войнах в Нагорном Карабахе и в войне на востоке Украины.

На начало 2014 года вооруженные силы Украины имели 600 танков Т-72, которые находились на хранении. Но с началом боевых действий в Донбассе министерство обороны возобновило их использование.

В России - около 30 тысяч танков Т-72.

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Как сообщал Главред, западная артиллерия, которая уже начала поступать в Украину, изменит ход войны с Россией. Украина получит больше преимуществ на поле боя. Такой прогноз дали американские военные аналитики, пишет издание The Washington Post.

Отметим, военный моряк из Измаила ликвидировал вражеский истребитель Су-34 с помощью старого советского ПЗРК Игла.

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