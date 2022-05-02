Украинский моряк из советского ПЗРК сбил вражеский истребитель за $40 млн

Военный моряк ликвидировал вражеский истребитель из ПЗРК Игла / Фото armyinform.com.ua, Википедия

Военный моряк из Измаила ликвидировал вражеский истребитель Су-34 с помощью старого советского ПЗРК Игла.

Об искусном и метком бойце Дмитрии пишет АрмияInform.

По его словам, при выполнении заданий в море экипажу нужно было вернуться в один из пунктов базирования. После остановки в порту моряки увидели, что из-под облаков появились 2 российских истребителя-бомбардировщика Су-34.

"Самолеты вылетели очень быстро. Их не было слышно, да и видно плохо из-за облачности. Они выпустили несколько ракет по городу и залетели за тучи. Этот момент я наблюдал на сигнальном мостике и понял, что однажды им не хватит, они захотят вернуться, чтобы нанести повторный удар", - рассказал Дмитрий.

Самолеты РФ действительно вернулись, а боец приготовился к выстрелу. Времени на наведение было совсем мало, Дмитрию помогал его боевой товарищ. Из старого ПЗРК Игла военный запустил ракету. В результате, одним самолетом у оккупантов стало меньше.

"Тогда все чувства у меня отключились, голова была "холодной", а руки делали все сами. Видимо, благодаря постоянным учениям, а также инстинкту: или они нас, или мы их. Так что, какое бы у них ни было оружие, победа за нами", — уверен военный моряк.

Отмечается, что старый советский ПЗРК, который стоит 60–80 тысяч долларов, уничтожил современный самолет за 40 миллионов долларов.

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Справка. ПЗРК Игла - советский и российский переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях тепловых помех. Комплекс принят на вооружение в 1981 году.

Игла находится на вооружении армий России, стран СНГ, а также с 1994 года экспортируется более чем в 30 государств.

ПЗРК Игла / Фото Википедия

Как сообщал Главред, Воздушные силы ВСУ продолжают уничтожать летательные аппараты оккупантов. 29 апреля было поражено 10 воздушных целей РФ, среди них - штурмовик Су-25.

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