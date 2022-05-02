УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украинский моряк из советского ПЗРК сбил вражеский истребитель за $40 млн

2 мая 2022, 07:44

Самолет летел быстро, его было плохо видно из-за облачности. Времени на наведение было мало, однако моряку удалось сбить современный самолет из ПЗРК Игла.

ПЗРК Игла
Военный моряк ликвидировал вражеский истребитель из ПЗРК Игла / Фото armyinform.com.ua, Википедия

Военный моряк из Измаила ликвидировал вражеский истребитель Су-34 с помощью старого советского ПЗРК Игла.

Об искусном и метком бойце Дмитрии пишет АрмияInform.

По его словам, при выполнении заданий в море экипажу нужно было вернуться в один из пунктов базирования. После остановки в порту моряки увидели, что из-под облаков появились 2 российских истребителя-бомбардировщика Су-34.

"Самолеты вылетели очень быстро. Их не было слышно, да и видно плохо из-за облачности. Они выпустили несколько ракет по городу и залетели за тучи. Этот момент я наблюдал на сигнальном мостике и понял, что однажды им не хватит, они захотят вернуться, чтобы нанести повторный удар", - рассказал Дмитрий.

Самолеты РФ действительно вернулись, а боец приготовился к выстрелу. Времени на наведение было совсем мало, Дмитрию помогал его боевой товарищ. Из старого ПЗРК Игла военный запустил ракету. В результате, одним самолетом у оккупантов стало меньше.

"Тогда все чувства у меня отключились, голова была "холодной", а руки делали все сами. Видимо, благодаря постоянным учениям, а также инстинкту: или они нас, или мы их. Так что, какое бы у них ни было оружие, победа за нами", — уверен военный моряк.

Отмечается, что старый советский ПЗРК, который стоит 60–80 тысяч долларов, уничтожил современный самолет за 40 миллионов долларов.

Читайте такжеСовременная западная артиллерия, хлынувшая в Украину, изменит ход войны - Washington Post

Справка. ПЗРК Игла - советский и российский переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях тепловых помех. Комплекс принят на вооружение в 1981 году.

Игла находится на вооружении армий России, стран СНГ, а также с 1994 года экспортируется более чем в 30 государств.

ПЗРК Игла
ПЗРК Игла / Фото Википедия

Как сообщал Главред, Воздушные силы ВСУ продолжают уничтожать летательные аппараты оккупантов. 29 апреля было поражено 10 воздушных целей РФ, среди них - штурмовик Су-25.

Другие новости:

viber
война в Украине ПЗРК новости Украины
Реклама
Популярное
Солнечное затмение 30 апреля ударит по "палачу Алеппо" Дворникову и всей России - прогноз астрологаСолнечное затмение 30 апреля ударит по "палачу Алеппо" Дворникову и всей России - прогноз астролога Генерал РФ попал на концерт Кобзона: ВСУ уничтожили сотню орков вместе с начштаба армииГенерал РФ попал на концерт Кобзона: ВСУ уничтожили сотню орков вместе с начштаба армии ВСУ способны уничтожить Крымский мост, но есть важный нюанс - экспертВСУ способны уничтожить Крымский мост, но есть важный нюанс - эксперт Под Харьковом ранен начальник Генштаба Вооруженных сил России Герасимов – журналистПод Харьковом ранен начальник Генштаба Вооруженных сил России Герасимов – журналист Начнется эскалация и новая атака РФ: астролог назвала месяц и самый опасный период войны в УкраинеНачнется эскалация и новая атака РФ: астролог назвала месяц и самый опасный период войны в Украине
Поддержите Главред

Последние новости

08:01

20-летний защитник Украины в первом бою подбил два танка и одну БМП оккупантов

07:44

Украинский моряк из советского ПЗРК сбил вражеский истребитель за $40 млн

07:08

Современная западная артиллерия, хлынувшая в Украину, изменит ход войны - Washington Post

06:34

Арестович заявил, что на территории РФ начал действовать легион Свобода России

06:29

Окно в две недели: почему Путин теряет последнюю возможность сохранить лицомнение

Реклама
05:20

Валютная ловушка: что известно о "черном" курсе доллара

04:50

В мае будет переломный момент: астролог составила гороскоп для Украины и назвала исход войныВидео

04:20

Медики рассказали, какой алкоголь самый вредный для сердца

04:10

Самый вкусный пирог из слоеного теста за 10 минут: восхитительно простой рецептВидео

03:40

Эмбарго на нефть и газ приведет к краху России: Фейгин сделал прогноз о сроках войны против УкраиныВидео

03:07

Эксперт рассказал, почему украинская ПВО не сбивает все ракеты русских оккупантовВидео

02:37

"Два мнения - мое и неправильное": названы знаки, с которыми бесполезно спорить

02:02

Грозы, прохлада и даже мороз: синоптик рассказал о погоде в Украине на "майские"

01:30

Развал России: РФ может вернуться в границы Московского княжества - ученый

00:51

Приметы на 2 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:27

Почему пока не может идти и речи об отмене санкций против России: ответ Зеленского

00:08

Перемололи сотни орков: в результате удара ВСУ под Изюмом уничтожено 30 офицеров РФВидео

01 мая, воскресенье
23:58

В России разгорелся скандал: путинский Киркоров очнулся и сделал громкое заявлениеВидео

23:55

Лавров признался, планируется ли завершение войны до 9 мая

23:39

Россия разработала четкий план нападения на Молдову - The TimesВидео

Реклама
23:22

"Бомжи с автоматами и наемнички всякие": Арестович раскрыл сценарий нового наступления РоссииВидео

22:52

После завершения эвакуации орки снова открыли огонь по "Азовстали" - НацгвардияВидео

22:48

"Увидела, что у меня нет ног": медик из Лисичанска рассказала, как выжила после взрываВидео

22:17

Линия боестолкновений находится в 50 км от Кривого Рога - ОВАВидео

22:17

Зеленский раскрыл детали нового этапа эвакуации из Мариуполя и назвал срокиВидео

21:50

Удар по командному пункту РФ под Изюмом: Герасимова срочно эвакуировали в Москву – CITВидео

21:44

Враг готовит наступление на Днепропетровскую область - ЗеленскийВидео

21:29

Ребенка примотали к маме вместе с миной: оккупанты зверски убили украинкуВидео

21:13

Начнется эскалация и новая атака РФ: астролог назвала месяц и самый опасный период войны в УкраинеВидео

21:05

Наказание за агрессию: у Зеленского предупредили о "Нюрнберге 2.0" для верхушки РФВидео

20:51

Польша не поддержит мирное соглашение со сдачей украинских территорий РФ

20:39

С ружьем против танков: на Черниговщине партизан устроил ад рашистам и погиб в неравном боюВидео

20:31

"Вы сами себя бомбите": в Латвии россиянка набросилась на украинку с ребенкомВидео

19:54

Украинцы массово возвращаются домой: на западных пунктах пропуска аншлаг

19:50

Паника в Крыму: Гиркин предупредил об ударе ВСУ и уничтожении путинского мостаФото

19:36

США хотят отправить своих военных в Украину: резолюцию внесли в Конгресс

19:36

Отказ Европы от газа: почему Россия откатится на 80 лет назадмнение

19:15

Орки пошли на штурм на четырех направлениях: получили по зубам и отползли с потерямиВидео

18:53

Диверсия в России: под Курском подорвали железнодорожный мостВидео

18:49

Путин готовит важное заявление к 9 мая о судьбе "ДНР" и "ЛНР"Видео

Реклама
18:42

Нацгвардия на Киевщине в жестоких боях захватила серьезные трофеи у оккупантов: свежие фото

18:21

Украина "поплывет": синоптики предупредили о резкой смене погоды и похолоданииВидео

17:54

Кабаева родила Путину двух сыновей: СМИ раскрыли подробности и возраст детей диктатораВидео

17:54

Началась эвакуация гражданских с Азовстали: Зеленский раскрыл подробностиВидео

17:33

Болезнь Путина стремительно прогрессирует, необходима операция: СМИ назвали имя преемникаВидео

17:26

Украинцам надоело жить в стране побежденныхмнение

17:24

Путин шантажирует Европу: Газпром грозится уже с 21 мая зарубить поставки газа в страны ЕСВидео

17:22

Привезли Джоли, чтобы отвлечь мир от "Азовстали": в РФ Захарова выдала бредовую идею

17:20

Известная украинская певица показала, что осталось от ее квартиры после ракетного удара по КиевуВидео

16:54

"Это война": под Белгородом гремят взрывы, в небе засекли вертолетыВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять