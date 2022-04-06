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Чехия вооружила Украину десятками танков Т-72 и БМП

6 апреля 2022, 12:59

Поезд в с бронетехникой уже на пути в Украину.

/ Twitter/OSINTdefender

Вооруженные силы Украины получат от Чешской Республики несколько десятков танков Т-72 и боевых машин пехоты для борьбы с российской агрессией.

Поезд в с бронетехникой уже на пути в Украину, пишет чешское издание Echo24.

Отмечается, что решением чешских властей Украине бесплатно передали немодернизированные танки Т-72 советских времен, которые находились в резервах.

Чешская армия имела на складах около 90 танков, но активно эксплуатируется лишь около 30 модернизированных машин.

Кроме того, в Украину также отправились и боевые машины пехоты чехословацкого производства (БМП-1).

Добавим, что поставки бронетехники в Украину подтвердил глава комитета нижней палаты парламента Чехии по европейским делам, депутат Ондржей Бенеши в Twitter.

Ранее сообщалось о том, что Министерство обороны США готовится передать Украине системы противовоздушной обороны советского производства. Пентагон годами покупал их для тайных программ.

США отправляют украинским Вооруженным силам часть своего запаса советских систем ПВО. Вооружению, в частности, зенитным ракетным комплексам "Оса", несколько десятилетий.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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Т-72 новости Чехии война России и Украины
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