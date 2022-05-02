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Включая командира: целая рота российских солдат отказалась воевать в Украине

2 мая 2022, 14:11

Военные или боятся, или не хотят умирать.

Российские военные вохле границ Украины, танки
Российские военные вохле границ Украины, танки / Reuters

Военнослужащие Российской Федерации продолжают отказываться от участия в "специальной военной операции" на территории Украины.

По информации журналиста Романа Цимбалюка, солдаты одной из рот 21 отдельной мотострелковой бригады не захотели выполнять преступные приказы высшего руководства.

"Одна из рот 21 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 12128, Тоцкое-2, Оренбургская обл.) в полном составе, включая командира, отказалась от убытия на территорию Украины", - сообщил журналист.

Стоит отметить, что похожие случаи участились в последнее время.

Читайте такжеВСУ разбили штурмовой отряд "вагнеровцев": пленные рассказали много интересногоТак, служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись разговора российских военных, в котором один из оккупантов рассказывает, что все больше военных РФ начинают бунтовать и отказываются идти на войну в Украину.

Также перечень отказников пополнили еще около 600 бойцов из более 20 воинских частей. Они не собираются участвовать в боевых действиях даже в условиях угрозы уголовной ответственности. Таких военных уже больше 2200 человек.

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война в Украине Роман Цимбалюк
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