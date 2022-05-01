Эксперт рассказал, почему ленд-лиз от США для Украины очень важен

Как говорит эксперт Виталий Бала, недавнее принятие в США закона о ленд-лизе трактуется совершенно однозначно - Вашингтон сделал ставку на Киев в войне.
Раз американские конгрессмены и сенаторы США проголосовали за законопроект "Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act", согласно которому Украине будут поставлять оружие, продовольствие, боеприпасы и прочее по максимально быстрой и упрощенной процедуре, поскольку официальный Вашингтон убедился в конечной победе Украины над Россией. Об этом в комментарии порталу "Апостроф" заявил руководитель Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.
"Если американская разведка, министерство обороны, правительственные аналитики не были бы уверены в способности Украины победить, то вряд ли бы они рекомендовали Конгрессу принять такой законодательный акт. Мы уже наблюдаем своеобразную конкуренцию на Западе за то, кто и как поможет Украине. Считаю, что подобный акт может принять и Великобритания", – сказал эксперт.
По словам Бала, подобное решение может быть принято и в Великобритании.
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Что гарантирует закон о ленд-лизе для Украины:
- президент СШУ Джо Байден будет иметь расширенные полномочия по предоставлению в аренду или же передаче Украине оборонительных средств от российской агрессии, а также других целей;
- после принятия акта, Байден должен в течение 60 дней установить ускоренные процедуры для поставки продукции;
- закон предусматривает значительное ускорение поставок в Украину вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.
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