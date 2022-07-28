Генерал Бен Ходжес сделал прогноз относительно окончания войны в Украине

Ходжес, война / скриншот, УНИАН

Активные боевые действия в Украине, которые ведет Российская Федерация во время своей захватнической войны, вероятно, продлятся до зимы.

Такой прогноз сделал экс-командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес в интервью "РБК-Украина" озвучил мнение, что ситуация на полях битвы уже значительно меняется в пользу Украины, однако ждать прекращения боевых действий этой зимой, по его мнению, не стоит.

"Я ожидаю, что активные боевые действия продолжатся и зимой. Украина, вероятно, захочет продолжать давление на российские силы, которые, я считаю, истощены... И российская система логистики особенно истощена", – сказал Ходжес.

По словам генерала, что замораживание конфликта выгодно только России, поэтому Украина не позволит, чтобы такое произошло. По его словам, ВСУ могут отвоевать оккупированные территории на юге страны, если Запад продолжит поставлять необходимое оружие.

Читайте такжеКонтрнаступление ВСУ в августе станет кульминацией битвы за Донбасс - ХоджесРанее Ходжес заявил, что Вооруженные силы Украины до конца текущего года смогут отбросить войска России на позиции 23 февраля в том случае, если Киев получит еще около 40 реактивных систем залпового огня HIMARS, а Запад не будет задерживать предоставление дополнительных вооружений.

Цель украинской армии – остановить оккупантов и нанести непоправимый урон ее артиллерии. Без артиллерийских систем российские военные подразделения станут уязвимыми.

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