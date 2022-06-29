Армия Украины выбьет войска РФ за линию 23 февраля до конца года при двух условиях – Ходжес

Украине нужно еще 40 РСЗО HIMARS для войны с войсками России - Ходжес / Коллаж Википедия, Twitter Алексея Резникова

Вооруженные силы Украины до конца текущего года смогут отбросить войска России на позиции 23 февраля в том случае, если Киев получит еще около 40 реактивных систем залпового огня HIMARS, а Запад не будет задерживать предоставление дополнительных вооружений. Цель украинской армии – остановить оккупантов и нанести непоправимый урон ее артиллерии. Без артиллерийских систем российские военные подразделения станут уязвимыми. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Как сообщает Голос Америки, он рассказал о том, что результаты поставок Украине тяжелого оружия и влияние ситуации на российские войска отразятся на обстановке в течение нескольких недель. Но до этого украинцам грозит опасность.

"В последующие несколько недель мы начнем ощущать разницу от дальнобойной артиллерии и ракет и влияние, которое они оказывают на российские войска. Но до этого это будет ад для украинских солдат и мирных жителей, по которым наносит удары российская артиллерия", - говорит Ходжес.

Кроме того, американский генерал согласился с аргументом о задержке поставок тяжелого вооружения Украине от Вашингтона.

"Существовало беспокойство, что мы каким-то образом можем спровоцировать россиян, если мы предоставим какие-то мощности. И мы в конце концов их предоставляли, и россияне никак не реагировали. Мы сами сдерживали себя больше, чем нужно. Вот почему мы сейчас отстаем в предоставлении некоторых мощностей. Но позитив в том, что процесс пошел", - считает военный.

Украине нужно еще около 40 HIMARS

Помимо этого, он полагает, что сейчас Киев получил только 10% от нужного количества РСЗО HIMARS. Следует поставить еще 40 единиц такой техники для приближения к победе над РФ.

"Как для HIMARS – это хорошо, но это около 10% от нужного количества. И, конечно, нужны боеприпасы. Чтобы иметь такое влияние, ведущее к победе, нужно еще где-то 40 HIMARS", - говорит Ходжес.Читайте такжеУкраина будет атаковать войска РФ мощными РСЗО Himars, наступает другая война – террорист Гиркин

Как полагает генерал США, задача ВСУ состоит в том, чтобы остановить войска РФ и нанести непоправимый урон российской артиллерии. После этого в военном командовании Украины могут решить, что войска РФ достаточно ослаблены, чтобы украинская армия смогла начать контрнаступление.

"Если они (ВСУ) это сделают, а затем Генштаб решит, что россияне достаточно ослабли и нужно начать контрнаступление... Я думаю, что без артиллерии россияне не смогут сравниться с украинцами", - добавил Бен Ходжес и подчеркнул, что у России преимущество только в бесконечном количестве артиллерии. Если ее не будет, вражеские войска станут уязвимыми.

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Контрнаступление армии Украины

Президент Владимир Зеленский в начале июня заявлял, что ВСУ пока не готовы перейти к контрнаступательной операции для освобождения Украины от российской оккупации. По его словам, украинским войскам не хватает оружия. У оккупантов РФ больше вооружений, а Украина стремится сохранить жизни своих военных.

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, нужное количество оружия для проведения контрнаступления Украина получит ориентировочно только в сентябре-октябре. ВСУ нужно получить артиллерию, реактивное оружие, а также беспилотники. На это потребуется время.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ракетные удары России по Украине затягивают подготовку ВСУ к контрнаступательной военной операции. Угроза ракетного обстрела существует в любом регионе страны. Удары наносятся, в том числе, и по учебным центрам.



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