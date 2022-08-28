ВСУ нанесли мощный удар по штабу оккупантов в Новой Каховке

Местные жители утверждают, что на заводе была военная база россиян и что в эту базу попало пять ракет.
Вооруженные силы Украины, 28 августа, нанесли удар по заводу "Сокол" во временно оккупированной Новой Каховке. Там находится штаб российских оккупантов.
"Хотя пропагандисты пишут, что их ПВО было четко слышно - в Новой Каховке рашисты получили очередной хлопок от ВСУ. Наши ударили по штабу, который орки обустроили на заводе "Сокол", - написал депутата Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook.
Местные жители утверждают, что на заводе была военная база россиян и что в эту базу попало пять ракет.
Как сообщал Главред, 17 августа в захваченной российскими оккупантами Новой Каховке Херсонской области прогремели новые взрывы.
Позже стали известны подробности удара Вооруженных сил Украины по базе российских оккупантов в захваченной Новой Каховке Херсонской области. ВСУ ликвидировали базу вместе с захватчиками.
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