ВСУ нанесли мощный удар по штабу оккупантов в Новой Каховке

Новая Каховка / соцсети

Вооруженные силы Украины, 28 августа, нанесли удар по заводу "Сокол" во временно оккупированной Новой Каховке. Там находится штаб российских оккупантов.

"Хотя пропагандисты пишут, что их ПВО было четко слышно - в Новой Каховке рашисты получили очередной хлопок от ВСУ. Наши ударили по штабу, который орки обустроили на заводе "Сокол", - написал депутата Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook.

Местные жители утверждают, что на заводе была военная база россиян и что в эту базу попало пять ракет.

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Как сообщал Главред, 17 августа в захваченной российскими оккупантами Новой Каховке Херсонской области прогремели новые взрывы.

Позже стали известны подробности удара Вооруженных сил Украины по базе российских оккупантов в захваченной Новой Каховке Херсонской области. ВСУ ликвидировали базу вместе с захватчиками.

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