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Ночью в Новой Каховке прогремели взрывы в районе ГЭС: первые подробности

18 августа 2022, 06:31

Взрывы прогремели вскоре после того, как стало известно, что оккупанты починили мост на дамбе Каховской ГЭС, ранее поврежденный Вооруженными силами Украины.

Новая Каховка
В Новой Каховке прогремели взрывы в районе ГЭС

В ночь на четверг, 18 августа, во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине прогремели взрывы. Их слышали в районе местной ГЭС.

Как пишут херсонские Telegram-каналы, в Новой Каховке включали сирену воздушной тревоги.

На роликах, опубликованных в сети, можно услышать звуки взрывов.

Они прогремели вскоре после того, как стало известно, что оккупанты починили мост на дамбе Каховской ГЭС, ранее поврежденный Вооруженными силами Украины.

Как сообщал Главред, 17 августа в захваченной российскими оккупантами Новой Каховке Херсонской области прогремели новые взрывы.

Позже стали известны подробности удара Вооруженных сил Украины по базе российских оккупантов в захваченной Новой Каховке Херсонской области. ВСУ ликвидировали базу вместе с захватчиками.

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