Ночью в Новой Каховке прогремели взрывы в районе ГЭС: первые подробности

Взрывы прогремели вскоре после того, как стало известно, что оккупанты починили мост на дамбе Каховской ГЭС, ранее поврежденный Вооруженными силами Украины.
В ночь на четверг, 18 августа, во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине прогремели взрывы. Их слышали в районе местной ГЭС.
Как пишут херсонские Telegram-каналы, в Новой Каховке включали сирену воздушной тревоги.
На роликах, опубликованных в сети, можно услышать звуки взрывов.
Они прогремели вскоре после того, как стало известно, что оккупанты починили мост на дамбе Каховской ГЭС, ранее поврежденный Вооруженными силами Украины.
Как сообщал Главред, 17 августа в захваченной российскими оккупантами Новой Каховке Херсонской области прогремели новые взрывы.
Позже стали известны подробности удара Вооруженных сил Украины по базе российских оккупантов в захваченной Новой Каховке Херсонской области. ВСУ ликвидировали базу вместе с захватчиками.
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