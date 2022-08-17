В захваченной РФ Новой Каховке "прилеты" и взрывы: взметнулся огромный столб дыма

В городе слышали мощные взрывы, после этого стал виден огромный столб черного дыма.
В захваченной российскими оккупантами Новой Каховке Херсонской области прогремели новые взрывы.
Об этом идет речь в сообщении Telegram-канала Новая Каховка. При этом публикуются соответствующие фото и видео.
Отметим, что информация о новых взрывах появилась после сообщений об ударе по оккупантам РФ.
Уточняется, что в городе слышали мощные взрывы, после этого стал виден огромный столб черного дыма.
Не исключается, что "прилеты" были и за пределами Новой Каховки.
Ранее сообщалось о том, что на Южном направлении прогремели новые взрывы в районах мест дислокации российских оккупантов.
В местных Telegram-каналах распространяется информация о нанесении ударов по Новой Каховке, Чкалову, Чаплинке, Новотроицкому в Херсонской области.
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