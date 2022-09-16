ВСУ выбивают войска РФ с юга Украины, на Херсонщине идут тяжелые бои

ВСУ не раскрывают результаты боев с войсками России / Фото УНИАН

Силы обороны Украины работают над тем, чтобы выбить войска РФ со всех их рубежей на южном фронте. Они цепляются за вторую и третью линии обороны. В Херсонской области идут тяжелые бои, но их результаты раскрываться не будут. Противник в растерянности из-за уничтоженной логистики и командных пунктов. Об этом заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что на Херсонщине идут серьезные бои. Враг достаточно силен и оказывает сопротивление.

"На самом деле мы ведем достаточно тяжелые бои, достаточно существенные вражеские силы нам противодействуют. Враг продолжает использовать контрбатарейную борьбу, поскольку нет сил и мотивации отправляться в открытое противостояние", - отметила Гуменюк.

По ее словам, ВСУ работают над тем, чтобы выбить оккупантов со всех их рубежей. Они цепляются за вторую и третью линии обороны.

"Они держатся на расстоянии и за те железобетонные конструкции, которые обустроили на рубежах обороны. Выбитые из первого рубежа обороны, они цепляются за второй и третий, там, где крепче и безопаснее. Но мы делаем все, чтобы они и там не зацепились", - считает представитель ОК ЮГ.

Также она призвала всех не распространять непроверенную, преждевременную информацию о деоккупации территорий или обстрелах каких-либо объектов.

"Такая информация в условиях гибридной войны чрезвычайно вредит и враг не спит, слышит, все видит и отслеживает… На информационном фронте продолжает обрабатывать даже то население, которое еще находится под оккупацией… Мы хотим подготовить максимальный плацдарм для нашей радости, то, что мы делаем, любит тишину", - указала Гуменюк.

Кроме того, представитель ВСУ сказала, что оккупанты деморализованы. Россияне пытаются проводить ротацию, лиц с низким боевым духом отправляют в тыл на обработку, после чего возвращают на передовую.

У врага сложная ситуация с логистикой, а их командные пункты сокрушили украинские войска.

"Они не могут поставлять на передовую средства защиты, оружие и подвозить боеприпасы из-за поврежденной логистики. У них нет определенного количества командиров, поскольку поражены пункты управления. Поражен офицерский состав. Мы пытаемся использовать период их такой определенной растерянности, чтобы воплотить свои планы", - подчеркнула Наталья Гуменюк.

Ситуация в Херсонской области

Украинские войска за прошедшие 2 недели контрнаступления в Херсонской области освободили около 500 квадратных километров территории региона. Деоккупированы 5 населенных пунктов – Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что армия Украины после успешного контрнаступления на Харьковщине возьмет паузу. Войска будут готовить новые резервы для проведения запланированных операций. В то же время появляется возможность завершить свою операцию на Херсонщине.

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал, что Херсонская область освобождается медленно по причине высокой плотности войск РФ в регионе. Темпы дальнейшего продвижения будут зависеть от скорости уничтожения вражеской группировки и объемов оружия, поставляемого Западом.

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