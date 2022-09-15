Оккупанты считают потери: в Мелитополе прогремели мощные взрывы

К месту взрыва выехали кареты скорой помощи.
В четверг, 15 сентября, в южной части захваченного российскими оккупантам Мелитополя Запорожской области прогремели два взрыва.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.
Вместе с тем он уточнил, что к месту взрыва выехали кареты скорой помощи.
"Только что: 2 громких взрыва в южной части Мелитополя. В ту сторону уже мчатся "скорые". Так что подсчитываем потери врага", - написал Федоров.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ разгромили базу оккупантов под Мелитополем и сделали это с помощью хакеров, которые установили точные координаты врага. Они создали в соцсетях фейковые аккаунты девушек и от их имени общались с российскими военными.
Также известно, что 7 сентября был уничтожен штаб "Единой России" в Мелитополе, где оккупанты и коллаборанты готовились к "референдуму". Штаб они организовали в захваченном помещении "Новой почты".
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