Оккупанты считают потери: в Мелитополе прогремели мощные взрывы

В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы / Фото УНИАН

В четверг, 15 сентября, в южной части захваченного российскими оккупантам Мелитополя Запорожской области прогремели два взрыва.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Вместе с тем он уточнил, что к месту взрыва выехали кареты скорой помощи.

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"Только что: 2 громких взрыва в южной части Мелитополя. В ту сторону уже мчатся "скорые". Так что подсчитываем потери врага", - написал Федоров.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ разгромили базу оккупантов под Мелитополем и сделали это с помощью хакеров, которые установили точные координаты врага. Они создали в соцсетях фейковые аккаунты девушек и от их имени общались с российскими военными.

Также известно, что 7 сентября был уничтожен штаб "Единой России" в Мелитополе, где оккупанты и коллаборанты готовились к "референдуму". Штаб они организовали в захваченном помещении "Новой почты".

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