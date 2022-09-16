Шольц "оскорбил" Путина и назвал Россию самой большой угрозой НАТО

Шольц и Путин / Reuters

Канцлера Германии Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин сейчас представляет "наибольшую угрозу" для альянса НАТО.

Канцлер отметил, что Германия готова взять на себя "ведущую ответственность за безопасность европейского континента".

"Но это не ваша основная миссия. Основная задача Бундесвера - немецких Вооруженных сил - защита свободы в Европе", - говорит Шольц, пишет CNN.

Он также заявил, что Европа должна взять на себя гораздо больше ответственности в рамках НАТО на фоне войны России в Украине.

"Нам придется привыкнуть к тому, что путинская Россия в ближайшем будущем будет определять себя как противника США, НАТО и ЕС. НАТО по-прежнему несет ответственность за коллективную оборону всего Альянса с акцентом на Европу. Надежное сдерживание остается ключевым элементом", - резюмировал Шольц.

По словам Шольца, немецкие Вооруженные силы должны стать "самыми оснащенными" в Европе.

"При этом страна готова взять на себя ведущую ответственность за безопасность контингента на фоне наибольшей угрозы для НАТО - России", - заявил Шольц.

Напомним, ранее, в июне, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что если стратегия президента РФ Владимира Путина на Донбассе сработает, война надолго закрепится в европейском регионе. Она призвала поддержать Украину и продолжить поставки оружия.

Позднее Бербок назвала условие, при котором могут быть сняты санкции с России. По ее словам, их могут отменить только в том случае, если РФ выведет войска с Украины.

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