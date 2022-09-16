УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Шольц "оскорбил" Путина и назвал Россию самой большой угрозой НАТО

16 сентября 2022, 16:41

Европа должна взять на себя гораздо больше ответственности в рамках НАТО на фоне войны России в Украине, говорит Шольц.

путин шольц
Шольц и Путин / Reuters

Канцлера Германии Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин сейчас представляет "наибольшую угрозу" для альянса НАТО.

Канцлер отметил, что Германия готова взять на себя "ведущую ответственность за безопасность европейского континента".

"Но это не ваша основная миссия. Основная задача Бундесвера - немецких Вооруженных сил - защита свободы в Европе", - говорит Шольц, пишет CNN.

Он также заявил, что Европа должна взять на себя гораздо больше ответственности в рамках НАТО на фоне войны России в Украине.

"Нам придется привыкнуть к тому, что путинская Россия в ближайшем будущем будет определять себя как противника США, НАТО и ЕС. НАТО по-прежнему несет ответственность за коллективную оборону всего Альянса с акцентом на Европу. Надежное сдерживание остается ключевым элементом", - резюмировал Шольц.

По словам Шольца, немецкие Вооруженные силы должны стать "самыми оснащенными" в Европе.

"При этом страна готова взять на себя ведущую ответственность за безопасность контингента на фоне наибольшей угрозы для НАТО - России", - заявил Шольц.

Напомним, ранее, в июне, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что если стратегия президента РФ Владимира Путина на Донбассе сработает, война надолго закрепится в европейском регионе. Она призвала поддержать Украину и продолжить поставки оружия.

Позднее Бербок назвала условие, при котором могут быть сняты санкции с России. По ее словам, их могут отменить только в том случае, если РФ выведет войска с Украины.

Читайте также:

Владимир Путин Олаф Шольц
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:41

Шольц "оскорбил" Путина и назвал Россию самой большой угрозой НАТО

16:12

Приметы на 17 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы стать богачеВидео

16:04

Мокрая, без белья и на корточках: "российская" дочь Ольги Сумской нарушила молчание

15:53

"Ждем хороших новостей от ВСУ": Федоров сообщил о мощном взрыве в МелитополеВидео

15:28

Зачем добавлять уксус в стиральную машину: поможет навсегда забыть о надоедливой проблеме

Реклама
15:27

"Обнимаю с верой и молитвами!": Алла Мазур поддержала тех, кто узнал об онкодиагнозеВидео

15:24

Самый вкусный и очень легкий ягодный пирог: простой рецепт, от которого невозможно оторватьсяВидео

15:14

Анна Кошмал в белоснежном мини-платье похвасталась безупречными формами

14:36

ВСУ выбивают войска РФ с юга Украины, на Херсонщине идут тяжелые боиВидео

14:28

Готовили пророссийский "референдум": в Бердянске ликвидировали зама гауляйтера с женойВидео

14:23

На Херсонщине десятки оккупантов попрошайничают, потому что отказались воевать – разведкаВидео

14:09

"Он спросил, как стрелять": Пикалов рассказал о сложном разговоре с 16-летним сыном в начале войныВидео

13:56

Закрыть небо над Украиной: в ОП оценили вероятность помощи авиации НАТО и западного ПВОВидео

13:50

Непостоянные и ветреные: 7 женских имен, обладательницы которых склонны к изменам

13:28

РФ ударила ракетами по Кривому Рогу, есть попаданияВидео

13:20

Армия Украины освободила практически всю Харьковскую область – ЗеленскийВидео

13:10

В Луганске мощная "бавовна": в результате взрыва уничтожен "генпрокурор" "ЛНР"Видео

13:00

Гороскоп на завтра, 17 сентября 2022: Ракам – находка, Весам – неприятности, Водолеям – знаки судьбыВидео

12:58

Нас ждет судьба Израиля, после возвращения территорий придется привыкнуть к постоянным терактам – ЧорновилВидео

12:56

Смелые, красивые люди: певица LP поддержала Украину в ВаршавеВидео

Реклама
12:55

Погранслужба Кыргызстана заявляет, что Таджикистан атаковал объекты на территории республики

12:34

В Европе бастуют против концертов Лорак

12:32

В Кремле намерены отстранить Путина от власти и уже составили план – ПионтковскийВидео

12:30

Звездный экстрасенс Макс Гордеев рассказал, когда Настя Каменских станет мамойВидео

12:12

Грохот и гигантский столб дыма: в Херсоне прилет по админзданию оккупантовВидео

11:41

Груз 200 для Ростова: ВСУ уничтожили военного летчика оккупантов РФВидео

11:37

Около 3,5 тысяч "мобилизованных" в "ЛДНР" жителей Донбасса отказались воевать и убежали с позицийВидео

11:31

Актриса Петрожицкая назвала российского актера, который поддержал ееВидео

11:30

Вера Брежнева и Константин Меладзе официально развелись ещё летом - росСМИВидео

11:15

Мощный удар зениток: ВСУ сбили ударный вертолет РФ АллигаторВидео

10:59

Кондратюк рассказал, как Марченко попала на "Х-фактор"Видео

10:45

Принцу Гарри разрешили надеть военную форму

10:36

Украина после освобождения Изюма контролирует север Донецкой и Луганской областей – КузанВидео

10:30

"Отжали обратно": оккупанты жалуются на потерю захваченных территорий на ХерсонщинеВидео

10:21

Плохо дело: актриса Марго Робби вышла в слезах из дома своей подруги Кары Делевинь

09:56

Запад не допустит поражения Украины в войне: генерал-лейтенант ВСУ назвал причинуВидео

09:49

Боеприпасы для HIMARS и снаряды: в США рассказали о новом пакете военной помощи для УкраиныВидео

09:40

Блейк Лайвли и Райан Рейнолдс станут родителями в четвертый раз

09:33

Даже то, что Путин до сих пор жив, уже не сдерживает РФ от распада - Черновил

09:25

ВСУ выбили оккупантов из двух населенных пунктов под Изюмом - ISWВидео

Реклама
09:14

Собчак перестала скрывать беременность

09:07

Армия Украины успехом на Харьковщине устроила перелом в войне с Россией – экспертВидео

09:05

Что будет, если постоянно пить сладкий чай: 3 причины немедленно избавиться от этой привычки

09:00

Как Европа дала России по зубам в ответ на газовый шантаж

08:41

Зима даст фору ВСУ: Чорновил спрогнозировал сроки "горячей фазы" войныВидео

08:30

Зачем бутылка в бачке в унитазе: вы удивитесь, когда узнаете этот лайфхакВидео

08:23

"Изюм – это несколько Буч и Бородянок": в городе обнаружили массовое захоронение на более чем 440 телВидео

08:10

ШОС или Китай собирает друзеймнение

07:59

Прилеты по аэродрому и базе РФ: в Мелитополе прогремели мощные взрывыВидео

07:25

"Бавовна" на базах в Севастополе развеет миф о "неприступной крепости" РФ – РоманенкоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Новолуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять