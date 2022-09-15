Немецкое оружие сыграло решающую роль в успехах украинской армии: Шольц сделал новое заявление

Шольц сделал странное заявление насчет немецкого оружия в руках ВСУ / "Википедия" и УНИАН

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил ‒ якобы немецкое оружие сыграло "решающую" роль в недавнем успешном контрнаступлении Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции с грузинским премьером Ираклием Гарибашвили в Берлине. Именно так цитирует чиновника издание Politico.

"Можно сказать ‒ то самое оружие, которое Германия сейчас предоставила Украине, является решающим для развития конфликта на востоке Украины, и оно также сделало разницу в военных действиях", ‒ сказал Шольц.

Согласно правительственному списку, официальный Берлин поставил десять гаубиц модели Panzerhaubitze 2000, 24 зенитных самоходных артиллерийских установки Gepard и различное более легкое вооружение.

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Канцлер пообещал, что вскоре Германия поставит в Украину зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, который является "самым современным оборудованием, которым не пользуется даже Бундесвер".

Но Шольц опять исключил поставки в Украину танков Leopard или боевую машину пехоту Marder. Якобы такие шаги должны быть согласованы между союзниками. И пока ни одна другая страна не посылает в Украину свои боевые танки.

"Позиция всего правительства Германии — всех его членов и поддерживающих его партий — остается в том, что односторонних действий Германии не будет", — подытожил канцлер.

Напомним, ранее, в июне, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что если стратегия президента РФ Владимира Путина на Донбассе сработает, война надолго закрепится в европейском регионе. Она призвала поддержать Украину и продолжить поставки оружия.

Позднее Бербок назвала условие, при котором могут быть сняты санкции с России. По ее словам, их могут отменить только в том случае, если РФ выведет войска с Украины.

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