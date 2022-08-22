Чтобы не сделать ущерб своей армии: Минобороны Германии отказалось добавлять поставки оружия Украин

Минобороны Германии отказалось добавлять поставки оружия Украин / "Википедия" и УНИАН

Германия никак не сможет нарастить поставки оружия Украине из-за военных угроз, которые исходят от современной России ‒ потому что это якобы сильно ослабить немецкую армию. Об этом сообщает портал Немецкая волна со ссылкой на официального представителя Минобороны ФРГ.

Военное ведомство отклонило предложение депутатов Бундестага поставить Украине больше оружия и, если понадобится, согласиться на ослабление бундесвера. По словам чиновника Минобороны, официальный Берлин не может пойти на такие риски.

"Действительно, мы должны быть готовы к тому, что (президент России, ‒ Главред) Путин воспользуется любой слабостью и даже временной брешью в оборонной готовности НАТО", ‒ отметил представитель Минобороны.

Напомним, ранее, в июне, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что если стратегия президента РФ Владимира Путина на Донбассе сработает, война надолго закрепится в европейском регионе. Она призвала поддержать Украину и продолжить поставки оружия.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала условие, при котором могут быть сняты санкции с России. По ее словам, их могут отменить только в том случае, если РФ выведет войска с Украины.

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