РФ атаковала Одесщину дронами-камикадзе: сильно разрушены энергообъекты, тысячи людей без света

Российские оккупанты в ночь на субботу, 10 декабря, нанесли удар дронами-камикадзе по Одесской области. В результате атаки были нанесены существенные разрушения объектам энергетической инфраструктуры.
Без электроэнергии остаются тысячи потребителей. Об этом сообщило оперативное командование "Юг".
"Ночью враг атаковал юг страны дронами-камикадзе. Продолжая техногенный террор, попал по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области, нанеся существенные разрушения и оставив без электричества тысячи потребителей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пока нет информации о пострадавших.
Спасатели продолжают работать на месте событий. Также продолжается работа восстановительных служб.
"Силами противовоздушной обороны 4 "Shahed-136" сбито над Херсонщиной, 4 – над Николаевщиной, 2 – над Одесщиной", – добавили в горсовете.
Света нет практически по всей области
Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что в результате атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и жилищного фонда.
"Два дрона были сбиты над морем нашими подразделениями противовоздушной обороны. Вследствие удара практически во всех районах и общинах нашей области отсутствует свет. Энергетики уже работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры", – написал Марченко в Telegram.
Сообщалось, что Воздушные силы Украины сбили 10 из 15 дронов-камикадзе "Shahed-136/131" иранского производства, которые оккупанты запустили по Украине ночью. Они были сбиты над Херсонской, Николаевской и Одесской областями.
Напомним, ночью 26 сентября российские оккупанты снова атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Вспыхнул пожар. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Два дрона попали в объект военной инфраструктуры. Один – уничтожен силами противовоздушной обороны.
Ранее британская разведка сообщала, что страна-агрессор Российская Федерация могла получить новую партию иранских дронов и поэтому возобновила атаки на Украину. Россия исчерпала свой предыдущий запас из нескольких сотен Shahed-131 и 136 и теперь получила пополнение, сообщили в Минобороны Великобритании.
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