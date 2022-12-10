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РФ атаковала Одесщину дронами-камикадзе: сильно разрушены энергообъекты, тысячи людей без света

10 декабря 2022, 09:16
Спасатели продолжают работать на местах ударов дронами, информации о пострадавших пока нет.
Дроны-камикадзе, дым
РФ ночью атаковала дронами Одесщину/ Фото иллюстративное: "Новости Николаева", Telegram

Российские оккупанты в ночь на субботу, 10 декабря, нанесли удар дронами-камикадзе по Одесской области. В результате атаки были нанесены существенные разрушения объектам энергетической инфраструктуры.

Без электроэнергии остаются тысячи потребителей. Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

"Ночью враг атаковал юг страны дронами-камикадзе. Продолжая техногенный террор, попал по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области, нанеся существенные разрушения и оставив без электричества тысячи потребителей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пока нет информации о пострадавших.

Спасатели продолжают работать на месте событий. Также продолжается работа восстановительных служб.

"Силами противовоздушной обороны 4 "Shahed-136" сбито над Херсонщиной, 4 – над Николаевщиной, 2 – над Одесщиной", – добавили в горсовете.

Света нет практически по всей области

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что в результате атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и жилищного фонда.

"Два дрона были сбиты над морем нашими подразделениями противовоздушной обороны. Вследствие удара практически во всех районах и общинах нашей области отсутствует свет. Энергетики уже работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры", – написал Марченко в Telegram.

Сообщалось, что Воздушные силы Украины сбили 10 из 15 дронов-камикадзе "Shahed-136/131" иранского производства, которые оккупанты запустили по Украине ночью. Они были сбиты над Херсонской, Николаевской и Одесской областями.

Напомним, ночью 26 сентября российские оккупанты снова атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Вспыхнул пожар. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Два дрона попали в объект военной инфраструктуры. Один – уничтожен силами противовоздушной обороны.

Ранее британская разведка сообщала, что страна-агрессор Российская Федерация могла получить новую партию иранских дронов и поэтому возобновила атаки на Украину. Россия исчерпала свой предыдущий запас из нескольких сотен Shahed-131 и 136 и теперь получила пополнение, сообщили в Минобороны Великобритании.

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