Критик Кадырова блогер Абдурахманов жив и находится под защитой полиции Швеции - СМИ

О том, что Тумсо Абдурахманов был убит, ранее сообщили несколько источников. Ряд чеченских общественных деятелей поставил под сомнение достоверность данных.

Тумсо Абдурахманов возможно жив / Фото t.me/IADAT

Критик Рамзана Кадырова, чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов может быть живым и находиться под защитой полиции Швеции.

Это следует из заявления Кавказ.Реалиям пресс-службы правительства непризнанной Чеченской республики Ичкерия за рубежом.

"По информации, которой располагает правительство Чеченской республики Ичкерия, Тумсо Абдурахманов жив и находится под защитой шведской полиции", - сказал представитель пресс-службы.

Он сослался на "собственные источники информации" и не смог уточнить, по каким причинам Абдурахманов может находиться под защитой.

В пресс-службе также отвергли слова директора ЧГТРК "Грозный" о причастности Ахмеда Закаева, который называет себя премьером Ичкерии, к возможному убийству Абдурахманова.

В полиции Швеции изданию не стали комментировать информацию.

Как сообщал Главред, о том, что Абдурахманов был убит, несколько дней назад сообщили несколько источников, в том числе телеграм-канал 1ADAT.

Блогер не выходил на связь с конца ноября. Сообщалось, что Абдурахманова застрелили в Швеции с 1 на 2 декабря.

При этом ряд чеченских общественных деятелей поставил под сомнение достоверность данных о смерти блогера.

Отметим, в феврале 2020 года на Тумсо Абдурахманова было совершено покушение в его квартире в Швеции. Блогер сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. Приговор по делу был вынесен в январе 2021 года. Осужденные – граждане России. Конкретные заказчики преступления установлены не были, но прокурор на суде заявлял, что "следы указывают на Грозный".

Также было предотвращено покушение на брата Абдурахманова Мухаммада в Германии. По словам правозащитника, организация этого убийства была поручена Парудди Эдельгериеву, которого называют двоюродным братом Рамзана Кадырова.

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