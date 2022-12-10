Критик Кадырова блогер Абдурахманов жив и находится под защитой полиции Швеции - СМИ

Критик Рамзана Кадырова, чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов может быть живым и находиться под защитой полиции Швеции.
Это следует из заявления Кавказ.Реалиям пресс-службы правительства непризнанной Чеченской республики Ичкерия за рубежом.
"По информации, которой располагает правительство Чеченской республики Ичкерия, Тумсо Абдурахманов жив и находится под защитой шведской полиции", - сказал представитель пресс-службы.
Он сослался на "собственные источники информации" и не смог уточнить, по каким причинам Абдурахманов может находиться под защитой.
В пресс-службе также отвергли слова директора ЧГТРК "Грозный" о причастности Ахмеда Закаева, который называет себя премьером Ичкерии, к возможному убийству Абдурахманова.
В полиции Швеции изданию не стали комментировать информацию.
Как сообщал Главред, о том, что Абдурахманов был убит, несколько дней назад сообщили несколько источников, в том числе телеграм-канал 1ADAT.
Блогер не выходил на связь с конца ноября. Сообщалось, что Абдурахманова застрелили в Швеции с 1 на 2 декабря.
При этом ряд чеченских общественных деятелей поставил под сомнение достоверность данных о смерти блогера.
Отметим, в феврале 2020 года на Тумсо Абдурахманова было совершено покушение в его квартире в Швеции. Блогер сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. Приговор по делу был вынесен в январе 2021 года. Осужденные – граждане России. Конкретные заказчики преступления установлены не были, но прокурор на суде заявлял, что "следы указывают на Грозный".
Также было предотвращено покушение на брата Абдурахманова Мухаммада в Германии. По словам правозащитника, организация этого убийства была поручена Парудди Эдельгериеву, которого называют двоюродным братом Рамзана Кадырова.
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