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В Швеции убит критик Кадырова блогер Абдурахманов

5 декабря 2022, 10:18

Тумсо Абдурахманов вероятно был застрелен в Швеции в ночь на 2 декабря, его брат - скрыт спецслужбами. Правоохранительные органы информацию не комментировали.

Тумсо Абдурахманов
Тумсо Абдурахманов вероятно был убит / Фото t.me/IADAT

В Швеции убит критик Рамзана Кадырова, чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов. Об этом сообщает оппозиционное Кадырову движение Адат, выступающее "против геноцида чеченского народа, за его объединение и деоккупацию Чечни".

По данным соратников блогера, слухи о смерти Абдурахманова "оказались правдивыми".

"Мы на протяжении нескольких дней вели и ведем свое внутреннее расследование об убийстве Тумсо. В первое время никак не могли поверить в случившееся, но на данном этапе мы, как пожелал Всевышний Аллах, имеем достаточно информации подтверждающее его гибель, а его брат, Мухаммад, был скрыт спецслужбами", - говорится в сообщении движения в Telegram.

Правоохранительные органы Швеции эту информацию пока не комментировали.

"Сообщается, что Абдурахманова застрелили в Швеции с 1 на 2 декабря. Силовые ведомства Швеции эту информацию пока не комментировали", - передает Радио Свобода.

О том, что Тумсо Абдурахманов и его брат, правозащитник Мухаммад Абдурахманов, живущие в Швеции, перестали выходить на связь, стало известно 2 декабря. Тогда же появились сообщения, что блогера могли убить. Неподтвержденная информация об убийстве Тумсо Абдурахманова появилась в одном из телеграм-каналов сторонников непризнанной Ичкерии. В публикации приводится переписка с сообщившей об этом пользовательницей инстаграма, из ее слов следует, что она является соседкой Абдурахманова.

Последняя на данный момент запись Тумсо Абдурахманова в его телеграм-канале была опубликована вечером 30 ноября.

Отметим, в феврале 2020 года на Тумсо Абдурахманова было совершено покушение в его квартире в Швеции. Блогер сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. Приговор по делу был вынесен в январе 2021 года. Осужденные – граждане России. Конкретные заказчики преступления установлены не были, но прокурор на суде заявлял, что "следы указывают на Грозный".

Также было предотвращено покушение на брата Абдурахманова Мухаммада в Германии. По словам правозащитника, организация этого убийства была поручена Парудди Эдельгериеву, которого называют двоюродным братом Рамзана Кадырова.

Как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что дефрагментация Российской Федерации уже началась. В стране-агрессоре продолжается активная борьба за возможность быть у власти в будущем. Уже сейчас там есть по сути восемь армий, и каждая из них имеет свое политическое крыло.

Тем временем аналитики Института изучения войны считают, что президент России Владимир Путин зависит в Украине от сил финансиста группы "Вагнер" Евгения Пригожина и чеченского лидера Рамзана Кадырова.

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