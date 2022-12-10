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ВСУ уничтожили полковника РФ – начальника штаба военной базы оккупантов

10 декабря 2022, 17:17
Ликвидированным российским оккупантом оказался начальник штаба 7-й военной базы полковник Владимир Рогалёв.
Владимир Рогалёв
ВСУ уничтожили Владимира Рогалёва / t.me/s/OSINTGeorgia

В результате успешных боевых действий бойцов Вооруженных сил Украины уничтожен еще один старший офицер российских оккупационных войск.

Об этом рассказал OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе. Информацию он разметил в своем Telegram-канале.

По данным исследователя, ликвидированным российским оккупантом оказался начальник штаба 7-й военной базы (г.Гудаута, оккупированная Абхазия) полковник Владимир Рогалёв.

Он также опубликовал фотографию уничтоженного российского оккупанта. Комахидзе уточнил, что Рогалёв был уничтожен еще 2 октября, но об этом стало известно только теперь.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.

Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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