ВСУ уничтожили полковника РФ – начальника штаба военной базы оккупантов

В результате успешных боевых действий бойцов Вооруженных сил Украины уничтожен еще один старший офицер российских оккупационных войск.
Об этом рассказал OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе. Информацию он разметил в своем Telegram-канале.
По данным исследователя, ликвидированным российским оккупантом оказался начальник штаба 7-й военной базы (г.Гудаута, оккупированная Абхазия) полковник Владимир Рогалёв.
Он также опубликовал фотографию уничтоженного российского оккупанта. Комахидзе уточнил, что Рогалёв был уничтожен еще 2 октября, но об этом стало известно только теперь.
Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.
Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.
Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.
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