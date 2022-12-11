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Танки Marder, Leopard, оружие и боеприпасы: посол раскрыл детали переговоров с Германией

11 декабря 2022, 12:40
Германии следует предоставить оружие, которое у нее есть – у Украины нет времени, чтобы ждать, сказал украинский дипломат, посол в Берлине Алексей Макеев.
Танки леопард, Макеев
Украина ведет с Германией переговоры о поставках танков Marder и Leopard - Макеев / Коллаж Bundeswehr, Facebook А. Макеева

ФРГ дала обещание предоставить Украине больше вооружений и боеприпасов. Киев в срочном порядке нуждается в зенитных системах, самоходных гаубицах и боеприпасов. Идут переговоры о предоставлении танков Marder и Leopard. В диалоге наблюдается положительная динамика. Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев.

В интервью Welt am Sonntag он рассказал о том, что Берлин заверил Киев в предоставлении военной помощи. Какое конкретно вооружение должно поставить немецкое государство, сообщат в нужное время.

"В прямых переговорах нас заверили, что будет больше оружия и больше боеприпасов. Какие именно - мы объявим вместе в соответствующее время", - отметил дипломат.

По его словам, нет желания оказывать дипломатическое давление на правительство ФРГ, однако Берлин должен предоставить оружие, которое у него есть. У Украины нет времени долго ждать.

В частности, Макеев уточнил, что ВСУ срочно нуждаются в зенитных системах, самоходных гаубицах, "гепардах", и боеприпасах.

Кроме того, идет диалог о поставках Украине танков Marder и Leopard.

"Кроме того, мы еще ведем переговоры о поставке танков Marder и Leopard. Однако решение по этому поводу остается за федеральным правительством", - отметил посол.

Также Алексей Макеев подчеркнул, что Украина ожидает от правительства Германии более оперативного принятия решений. В реализации вопроса фиксируется положительная динамика.

Немецкие танки Leopard 2 для Украины

Председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПА НАТО Егор Чернев в ноябре рассказал о том, что Украина согласовала с Германией, Испанией и США механизм поставок Киеву танков Leopard 2. По словам Чернева, удалось устранить препятствия, которые мешали положительному решению вопроса.

Журналисты немецкого издания FAZ опубликовали статью, в которой речь шла о том, что Вашингтон не против передачи Украине танков Leopard 2. Но Берлин должен самостоятельно выступить с данной инициативой.

Руководитель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман подтвердила сведения, согласно которым США одобряют поставки Украине немецких танков Leopard 2. Американцы ожидают выполнения Германией своих обязательств.

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Другие новости:

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