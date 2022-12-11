РФ пригрозила половине мира "мощными средствами поражения": Медведев назвал главных врагов России

Россия считает врагами ряд стран, посетовал Медведев. Он начал угрожать применением мощного оружия.

Медведев назвал главных врагов России/ УНИАН

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пожаловался, что у России почему-то много врагов. Он отмечает, что кроме Украины враги страны-агрессора также есть в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и других местах.

Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале. При этом он сделал вид, будто не понимает, почему столько стран выступают против РФ, и не нашел ничего лучше, чем обвинить их в пособничестве вымышленным Кремлем мифическим нацистам.

"Враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной малороссии. Он в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других мест, что присягнули современным нацистам", – брызгал слюной от злости Медведев.

После этого он начал угрожать врагам России мощными средствами поражения, которые якобы разрабатывает РФ.

"Поэтому мы наращиваем производство мощнейших средств поражения. Включая те, которые основаны на новых принципах", – написал путинский прихвостень.

О каких именно средствах поражения идет речь, он не уточнил.

В то же время Медведев после почти десяти месяцев разрушительной полномасштабной войны РФ против Украины оскорбил украинцев, отметив, что те якобы необоснованно считают Россию врагом.

Ранее российский социолог и публицист Игорь Эйдман отмечал, что Россия уже проигрывает войну против Украины. В Кремле понимают, что для изменения ситуации в свою пользу им нужно разве что объявить тотальную, или так называемую народную войну. Однако сам российский диктатор Владимир Путин этому противится, ведь он не сможет возглавить такую войну, что означает отстранение его от должности и замену на другого вождя.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов отмечает, что российский диктатор Владимир Путин своими решениями относительно войны против Украины может повлечь в России гражданскую войну, которая закончится распадом Российской Федерации.

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