Возвращение всех территорий и смена режима в РФ: Кулеба назвал условие победы Украины

Война РФ против Украину привела к глобальным последствиям, некоторым политикам не стоит играть в "лицемерные игры" и отрицать ситуацию, сказал Дмитрий Кулеба.

Украина не пойдет на компромиссы по территориям - Кулеба / Коллаж УНИАН

Обязательным условием победы Украины в войне с Россией является восстановление территориальной целостности украинского государства в рамках признанных границ на 1991 год. Вопрос территорий не может быть предметом переговоров. Страна-агрессор должна перестать угрожать другим государствам, что требует смены правящего режима в Кремле. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе своего выступления в видеоформате на World Policy Forum в Абу-Даби в субботу, 10 декабря, он подверг критике политиков из других государств, которые говорят, что война против Украины, дескать, "не их война".

По словам дипломата, им не следует играть "в лицемерные игры". Стратегическая победа Украины будет заключаться в том, что оккупант Россия больше не сможет никому угрожать.

Глава МИД отметил, что агрессия РФ против Украины привела к глобальным последствиям для продовольственной и энергетической безопасности, международного мира и безопасности.

"Ни одна страна в мире не хочет, чтобы постоянный член Совбеза ООН, ядерное государство, имел право на вооруженное вторжение и массовые зверства. Если России это сойдет с рук, все остальные, кто хочет менять границы силой, будут искушены это повторить. Люди могут сто раз сказать "это не наша война", но правда в том, что российская агрессия против Украины имеет глобальные последствия", - объяснил свою позицию Кулеба.

Министр иностранных дел акцентировал внимание на том, что обязательное условие победы – восстановление территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ на 1991 год. Киев не пойдет на какие-либо компромиссы по территориям.

Также Дмитрий Кулеба подчеркнул, что стратегической победой Украины и мира станет превращение России в государство, которое никому не угрожает. Для этого в РФ должна произойти смена правящего режима. Однако этот процесс может произойти только изнутри. И международное сообщество должно поработать над данным вопросом.

Война России против Украины

Журналисты Financial Times ранее опубликовали материал, в котором речь шла о том, что у Запада и Украины могут быть разные видения переговорного процесса с Россией. Западный мир опасается угрозы применения Москвой ядерного оружия в случае попытки ВСУ освободить Крымский полуостров военным путем.

Была приведена и цитата президента Владимира Зеленского. Гарант подчеркнул, что Киев не намерен идти на диалог с Москвой.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк полагает, что миру не о чем говорить с руководителем страны-оккупанта Владимиром Путиным. По словам Подоляка, у Путина больше нет политических перспектив. Единственный шанс России устоять как единое государство – провести смену правящих элит.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что глава РФ Путин проиграл на войне против Украины по всем направлениям. Однако будет еще много боев. Как полагает Милли, зимой и у ВСУ, и у российских оккупантов, будет время для проведения наступательных операций.

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